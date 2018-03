Le Pen ambieert topambt niet meer

Parijs, 12 sept. Jean-Marie Le Pen, de 80-jarige leider van de extreemrechtse Franse partij Front National, doet vrijwel zeker niet mee aan de volgende presidentsverkiezingen in 2012. ”Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden zou ik opnieuw meedoen”, aldus Le Pen in het tijdschrift Valeurs Actuelles. Le Pen streed vijf keer voor het Franse presidentschap. In 2002 drong hij door tot de tweede ronde door de socialistische kandidaat Lionel Jospin voor te blijven. Jacques Chirac werd toen herkozen.