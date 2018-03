Lavrov: VS gebruikt Polen met raketschild

Polen laat zich gebruiken in „een gevaarlijk spel” van de Verenigde Staten om Rusland militair-strategisch te omsingelen. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gisteren tijdens een werkbezoek in Warschau gezegd.

Lavrov reageerde daarmee op het Amerikaanse raketschild dat de komende jaren op Pools grondgebied zal verrijzen. Volgens de VS bieden deze onderscheppingraketten bescherming tegen landen als Iran, maar Lavrov gelooft dat niet. „We zijn ervan overtuigd dat dit systeem in Europa voorlopig geen ander doel heeft dan Ruslands strategische krachten.”

Het eendaagse bezoek was met spanning afgewacht. Het was het eerste werkbezoek van een hooggeplaatste Russische functionaris aan een lidstaat van de EU sinds het uitbreken van de strijd in de Kaukasus, een maand geleden. En juist in Polen klonk de hardste kritiek over het militaire optreden van Rusland in Georgië.

Hoewel de gesprekken geen doorbraak opleverden, wordt het bezoek toch als een succes gezien. Volgens Lavrovs Poolse ambtgenoot, Radoslaw Sikorski, „evolueert” het Russische standpunt over het raketschild. Zo zijn de – eerder afgebroken - onderhandelingen hervat over het sturen van Russische waarnemers naar Redzikowo, waar het schild zal worden gebouwd.

Ook de Tsjechische regering stemde deze week in met het Amerikaanse raketschild.