Lafeber goed van start in Keulen

KEULEN, 12 sept. Maarten Lafeber is het Mercedes-Benz Championship in Keulen, onderdeel van de Europese Tour, goed begonnen. De Nederlandse golfer had voor de eerste achttien holes 71 slagen nodig, één onder het baangemiddelde op Gut Lärchenhof, en bezet voorlopig de gedeelde twaalfde plaats. Robert-Jan Derksen had een matige dag met een ronde van 75 (+3). Dat matige totaal was te wijten aan vier bogeys en een double bogey tegenover drie birdies. Hij staat 53ste.