tv film Ladder 49 (Jay Russell, 2004) België één, 20.40-22.35u. Film over brandweermannen in Baltimore levert goeie ouwe machoporno op. Bier drinken, biljarten, groentjes plagen, gezichten vol zwarte vegen, kameraadschap, het zit er allemaal in. Joaquin Phoenix is het groentje dat door zijn collega’s gered moet worden. Pictured: A scene from LADDER 49, directed by Jay Russell. Permission is hereby granted to magazines and newspapers to reproduce this picture on condition that it is accompanied by © TOUCHSTONE PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. Distributed by Buena Vista International. FOR PRINT OUTLETS ONLY. NOT FOR INTERNET USE.