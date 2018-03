Kwalificatie-eisen Vancouver klaar

Sportkoepel NOC*NSF heeft gisteren na overleg met de betreffende sportbonden de normen en limieten voor kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van Vancouver (2010) vastgesteld. Voor Nederland zijn vooral de criteria voor het langebaanschaatsen van belang, maar daarover is pas begin oktober echt duidelijkheid.

De schaatsbond (KNSB) komt dan met de selectiecriteria voor de internationale wedstrijden, waar kan worden voldaan aan de plaatsingseisen van NOC*NSF.

Voor Nederlandse topschaatsers gaat het er vooral om de concurrentiestrijd met andere Nederlandse mannen en vrouwen te winnen. De KNSB draagt uiteindelijk de schaatsers voor uitzending voor bij NOC*NSF. Er mogen uiteindelijk tien mannen en tien vrouwen naar de Winterspelen in Vancouver.

Langebaanschaatsers kunnen komend seizoen al voldoen aan de eisen voor nominatie en, vervolgens, kwalificatie voor Vancouver. Daarna moeten ze nog door de KNSB worden geselecteerd.

Een nominatie wordt komende winter behaald bij een plaats in de top acht bij een wereldbekerwedstrijd of de WK afstanden. De kwalificatiestatus is bereikt bij een podiumplaats bij de WK afstanden van 2009. (ANP)