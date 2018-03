tv nieuws en documentaires Koos Alberts special Ned.1, 22.00-23.00u. Ooit was hij een metselaar en snackbarhouder uit de Jordaan. Na de hit ‘Ik verscheurde de je foto’ in 1984, veranderde Koos Krommenhoek in Koos Alberts; de beroemde volkszanger. Na een vijfentwintig jaar durende carrière, wordt teruggekeken op alle hoogte- en dieptepunten.