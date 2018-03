Koopkrachtillusies

Tot de rituelen in de lange aanloop naar de vaststelling van de rijksbegroting horen prognoses, mee- en tegenvallers, eisende en sussende politici, uitgelekte en officiële cijfers over de koopkracht. Zo vulde minister Bos (Financiën, PvdA) deze week zijn eerdere voorspelling, dat geen inkomensgroep er volgend jaar financieel op achteruitgaat, aan met de stelling dat geen politicus voor ieder individu een absolute koopkrachtgarantie kan geven. Dat is waar; zo’n garantie is het verspreiden illusies. Bos toonde zich enigszins schuldbewust dat hij die indruk vroeger had gewekt. Het zou nuttig zijn geweest als ook andere bewindslieden en parlementariërs eerder tot dat inzicht waren gekomen.

De koopkracht doet in de Tweede Kamer onevenredig veel discussie opwaaien. Drie jaar geleden bijvoorbeeld was een belangrijk onderdeel van de Algemene Beschouwingen over de begroting voor 2006 een motie van toenmalig CDA-fractieleider Verhagen, die compensatie eiste van de gestegen energiekosten. Andere partijen vielen hem bij. De minister van Financiën van destijds, Zalm (VVD) fronste de wenkbrauwen, zij het niet al te lang, en het resultaat was een vooruitgang van een kleine drie euro per burger per maand.

Veel van het kabaal wordt veroorzaakt door berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB becijfert de koopkracht via een steekproef onder 40.000 huishoudens. Loonstijgingen, belastingtarieven, kinderbijslag, huursubsidie, inflatie en dergelijke leveren de gegevens. Dat levert een min of meer algemeen beeld op van de koopkracht. Met individuele omstandigheden als promotie, ontslag, pensionering, gezinsuitbreiding en echtscheiding wordt geen rekening gehouden.

De berekeningen zijn nuttig om er algemeen beleid op te baseren. De politiek beschikt over een paar knoppen om negatieve effecten op de koopkracht te beïnvloeden. Bijvoorbeeld het besluit van het kabinet om af te zien van de btw-verhoging van 19 naar 20 procent is prettig voor alle consumenten; verlaging van de WW-premie leidt tot een hoger nettoloon voor werknemers.

Onvermijdelijk profiteert de een wat meer van generieke maatregelen dan de ander. In de reparatie van de verschillen gaat veel energie zitten, met veel gedebatteer tot ver voorbij de komma. Intussen wordt aan essentiëlere noties betrekkelijk achteloos voorbijgegaan. Zo kwam hetzelfde CPB deze week met de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de interne markt voor goederen, diensten en kapitaal in de Europese Unie per saldo de Nederlandse burger 1.500 tot 2.200 euro per jaar extra oplevert en dat dit effect op het bruto binnenlands product nog kan verdrievoudigen. En het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde dat de inkomensverschillen in Nederland in vergelijking met andere Europese landen klein zijn en bovendien sinds de jaren tachtig nauwelijks zijn veranderd. Het zijn waarnemingen die weinig ophef veroorzaken, maar van veel meer betekenis zijn voor de dagelijkse werkelijkheid dan een koopkrachtcorrectie van drie euro per maand.