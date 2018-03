Kinderopvang flink onderschat

Het kabinet onderschat de vraag naar kinderopvang. Niet de verwachte 35 procent van de kinderen zal in 2011 naar de opvang gaan, maar 50 procent, aldus brancheorganisatie MOgroep. Door het stimuleringsbeleid zijn meer ouders gaan werken en is de kinderopvang gegroeid. Dit jaar gaat 30 procent van de kinderen naar de opvang; in 2005 was dat de helft. Het kabinet houdt rekening met een budgetoverschrijding van 1,15 miljard euro in 2011. Om de overschrijding te beperken, pleit de MOgroep nu onder meer voor afschaffing van vergoeding voor oppasoma’s- en opa’s. Op Prinsjesdag worden de plannen voor opvang en het budget bekendgemaakt. (NRC)