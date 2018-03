Kijk nou eens hoe dramatisch dit allemaal wel niet is

Richard Russo: Brug der zuchten. Vertaald door Hans Vierdag. Signatuur, 733 blz. € 25,–

In zijn nieuwe roman bestrijkt Richard Russo een terrein dat herinnert aan dat van Empire Falls, het stadje dat het decor was van (en de titel verschafte aan) zijn vorige, met de Pulitzer Prize bekroonde roman. Het fictieve Thomaston ligt in upstate New York, is middelgroot en vrij strikt in drie sociaal-economische delen verdeeld. Er is het arme, rauwe West End, waar de bewoners van het wat burgerlijker East End zich dikwijls aan ontworsteld hebben; en er is de Borough, waar de upperclass woont. Lou C. Lynch, de verteller in het grootste gedeelte van dit boek en een van de drie hoofdpersonen, heeft zich op latere leeftijd in die begeerde wijk kunnen nestelen, samen met zijn vrouw, de kordate Sarah.

Russo’s roman beschrijft dit stukje kleinsteeds Amerika over een tijdsperiode van enkele decennia, waarin we hoofd- en bijfiguren blijven volgen. Het verhaal krijgt daarmee een zekere gelaagdheid die voor een behoorlijk levendig beeld zorgt. In een later leven vinden we Bobby Marconi onder de naam Robert Noonan terug als een succesvolle kunstschilder in Venetië en bereiden de dan al bejaarde Sarah (een talentvol schilderes) en Lou een gezamenlijk bezoek aan hem voor, dat voor Lou de aanleiding is zijn herinneringen op papier te zetten.

Daarmee zijn de hoofdpersonen van deze (te) lijvige roman wel neergezet. Maar Russo’s probleem is dat hij wel een verzameling deels boeiende karakters heeft ontwikkeld, maar dat het hem niet is gelukt vast te houden aan een verhaal rondom hen. De auteur wist blijkbaar niet goed wat hij met ze aan moest, en ook de goed volgehouden verschuivingen in perspectief en tijd helpen daar niet veel bij.

Het lijkt er sterk op – zeker bij de laatste honderden pagina’s – dat Russo zelf heeft aangevoeld dat zijn verhaallijn te zwak was om een turf als deze te dragen; zijn voortdurende herhalingen en uitweidingen rond die schilderijen lezen op den duur als: kijk nou eens wat dramatisch dit is. De sfeertekening van Venetië, waar Marconi/Noonan in het heden verblijft, is zwak. Het is al vaker aangetoond: Amerikaanse romanciers kunnen beter thuisblijven, althans in hun werk.

Voor het overige klopt er ook veel wél aan dit boek. Russo schrijft bij vlagen virtuoos, over de veranderingen in het stadje vooral wanneer de belangrijkste industrie, een vervuilende looierij, failliet is en de werkloosheid toeslaat. Over de raciale verhoudingen binnen het stadje. Over de dreiging die binnen en buiten het gezin Marconi van de vader uitgaat, met wie zoon Bobby een essentieel conflict uitvecht. Het leest prettig, maar beklijft te weinig om een hoogtepunt te worden in Russo’s oeuvre.