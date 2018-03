Kiezen tussen extra taalles of lagere werkdruk

Toen de Tweede Kamer in februari van dit jaar zou discussiëren over de Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs, een bundeling van afspraken tussen Den Haag en de scholen, ging het debat over iets heel anders. De 1.040-lesurennorm, waartegen scholieren in het hele land een paar maanden eerder hadden gedemonstreerd, beheerste ook het parlement.

Daardoor viel het niet zo op dat staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) in het debat zei dat er „een groot bedrag” zou worden uitgetrokken voor zaken als rekenen en taal, burgerschap en betrouwbare examens.

Gisteren maakte ze de hoogte van dat bedrag bekend: eenmalig 200 miljoen euro, verspreid over vier jaar en vrij uit te geven door scholen. De enige verplichting is dat een deel van het geld aan rekenen en taal moet worden besteed.

Tot genoegen van de VO-raad. Dat is de koepelorganisatie van middelbare scholen, en ook de exclusieve onderhandelingspartner van Van Bijsterveldt over de Kwaliteitsagenda. De raad maakte zijn ambities bekend, de staatssecretaris heeft het geld erbij geleverd. Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad reageerde gisteren zeer content op het extra bedrag.

Die exclusieve onderhandeling tussen de bewindsvrouw en de schoolbesturen was Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) niet ontgaan. Scholen, zei Dibi in februari, zien niet meer Den Haag, maar besturen als hun vijand. „Heeft het veld überhaupt wel iets te zeggen, of staat de Kwaliteitsagenda gewoon vast?”

Dibi klaagt niet over extra geld voor het onderwijs, zegt hij nu. „Maar ik heb vraagtekens bij die bestedingsvrijheid. Misschien hebben scholen wel een nieuw gebouw nodig, of wc’s in de gymzaal. Of het geld gaat naar schoolboeken, de maatschappelijke stage.” Zijn gevoel vertelt hem dat „leraren niks te zeggen” krijgen over het extra geld uit Den Haag.

Daarmee raakt Dibi de vraag: wie zijn ‘de scholen’? Bestuurders, leraren, leerlingen? Deze vraag werd actueel toen de commissie-Dijsselbloem dit voorjaar dicteerde dat de overheid over het ‘wat’ in het onderwijs dient te gaan, en de scholen over het ‘hoe’. In de praktijk blijkt er vaak bínnen scholen onenigheid te bestaan.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt benadrukte dat schoolbesturen de verplichting hebben om de besteding van het extra geld in de medezeggenschapsraad te bespreken met leraren en ouders. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond gerust. „Knappe directie die het geld dan nog anders weet te besteden”, zegt een woordvoerder. Hij denkt dat „de doelen van besturen en leraren niet veel van elkaar verschillen.” Gevraagd naar zijn belangrijkste doel, noemt hij het verlagen van de werkdruk. „Dat staat bij onze leden op één, twee en drie.”

De werkdruk, die wil rector Hanneke Blom van het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout ook wel verminderen. En ze heeft al meer plannen: een pauzesurveillant inhuren, per week een half uur extra lestijd rekenen voor brugklassers. „Dan is het geld al bijna op”, zegt Blom.

Dat scholen zelf over de besteding van middelen gaan, is niet nieuw. Tot twaalf jaar geleden moesten scholen elk kantoorartikel apart declareren bij het ministerie. Sinds 1996 krijgen ze hun budget jaarlijks in één keer op de rekening gestort. Deze 200 miljoen euro extra, wat neerkomt op zo’n 200.000 euro voor een gemiddelde school, komt daar bovenop. Zo krijgen scholen vanaf volgend jaar ook 316 euro per leerling erbij om de ‘gratis’ schoolboeken mee aan te schaffen.

Het ministerie besteedt de laatste tijd veel extra geld aan het onderwijs: een verhoging van de lerarensalarissen, ‘gratis’ schoolboeken en maatschappelijke stages.

Maar de „wc’s in de gymzaal” moeten óók worden gerepareerd, zegt rector Blom. „Daar is structureel te weinig geld voor.” Dat is zorg voor de toekomst, zegt ze. „Eerst maar eens dit geld uitgeven aan de omschreven doelen.”