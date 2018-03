Kerncentrale is geen schuurtje in de achtertuin

Wat vindt het kabinet nu van nieuwe kerncentrales? De Tweede Kamer heeft genoeg van alle rookbommen, schijnbewegingen en andere boodschappen die de oriëntatie verstoren. Zij wil nu duidelijkheid.

Minister Cramer (Milieu, PvdA) zei gisteren dat energiebedrijf Delta uiteraard een vergunning mag aanvragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale, zoals Delta deze week aankondigde, maar dat het bedrijf geen vergunning zal krijgen. Immers, een besluit over nieuwe centrales zal niet meer door het huidige kabinet worden genomen. „Daar is het regeerakkoord klip en klaar over”, aldus de minister.

Maar voor het parlement ligt de zaak niet zo eenvoudig. De Kamer wil nu een brief van premier Balkenende over de positie van het kabinet. De verwarring is begrijpelijk: hij wordt al een jaar gevoed door de discussie tussen het CDA en de PvdA over de toekomst van de energievoorziening. Toen minister Cramer begin dit jaar zei dat nieuwe kerncentrales vóór 2030 niet aan de orde zijn omdat zij de voorwaarden voor nieuwe centrales zal aanscherpen, noemde collega Maria Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) dat „een tikkeltje voorbarig”.

Van der Hoeven en minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) kaartten de uitbreiding van het aantal kerncentrales verschillende keren aan als „bespreekbare optie”. Fractievoorzitter Pieter Van Geel ging eerder deze maand een stap verder. Hij voerde ronduit campagne door ondernemers op te roepen een vergunning voor een nieuwe centrale aan te vragen.

Het verschil van mening over kernenergie is in het regeerakkoord geneutraliseerd door punt 2d van pijler III, Duurzame leefomgeving : „Er worden deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales gebouwd.”

Deze uitdrukking is, met instemming van Van der Hoeven, dit jaar zelfs opgerekt tot „geen besluit over de bouw”. Het curieuze is dat zowel de bouw als de behandeling van een bouwaanvraag langer duurt dan een kabinetsperiode. Het gaat hier tenslotte niet om de bouw van een schuurtje in de achtertuin. In een feitenonderzoek dat ECN vorig jaar publiceerde wordt geschat dat het vergunnings- en besluitvormingsproces 5 tot 7 jaar vergt. De bouw vergt ook een vergelijkbare periode.

Zelfs al zou het kabinet overtuigd voorstander zijn van meer kernenergie, dan nog zal zij nimmer de bouw noch de vergunningaanvraag in de huidige periode kunnen realiseren. Binnen de PvdA is wel kritiek op de technocratische opstelling van Cramer en PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. „Gek genoeg blijven de cijfers achterwege. (...) Is dit de wijze van argumenteren in wat een ’volksbrede’ partij zou moeten zijn?”, schreef Eelco Keij, secretaris van de PvdA-afdeling New York, in een opiniestuk in Trouw. Maar vervolgens claimde hij dat 30 procent van de Nederlandse stroom door kernsplijting is opgewekt, in plaats van 8 à 9 procent. Hij had zelf de cijfers niet op een rijtje. Dan komt de discussie die hij graag ziet, niet ten goede.

De Sociaal Economische Raad, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, noemde 2023 als jaar waarin op zijn vroegst nieuwe centrales operationeel zouden kunnen zijn. Ook in de energienota van het kabinet, die deze zomer uitkwam, staat dat kernenergie vóór 2020 niet aan de orde is. In de discussie over het realiseren van de milieudoelstellingen in 2020, waaronder reductie van CO2-uitstoot en het aandeel van duurzame energie, speelt kernenergie in dat opzicht geen rol.

Als volgend jaar een opvolger van het wereldwijde klimaatverdrag Kyoto zou mislukken, verandert er bij de PvdA pas iets in de huidige opstelling. Samsom: „Dan word je voor het blok gezet. De kans dat we de transitie naar een duurzame energievoorziening zonder kernenergie voor elkaar krijgen wordt dan een stuk kleiner.”

