De Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is gisteren gesloten nadat woensdagnacht brand was uitgebroken in een autotrein. De 32 passagiers werden in veiligheid gebracht. Zes mensen hadden ademhalingsproblemen. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend, net als het moment wanneer de tunnel weer opengaat. (Reuters)