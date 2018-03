Kan Zaanse veengrond een dweilmachine aan?

„Er is geen mooiere baan dan een ijsbaan”, zegt Rob Goezinne. De vijftiger is sinds ruim twee jaar lid van de gemeenteraad in Zaanstad namens de Partij voor de IJsbaan, gekozen door 1.900 kiezers die allemaal hopen dat er na dertig jaar praten en onderzoek eindelijk een kunstijsbaan zal worden aangelegd. Goezinne: „Er is grote belangstelling. In de winter gaan vijfhonderd kinderen elke zaterdag tien weken lang met acht autobussen naar de schaatsbanen in Haarlem en Alkmaar. Dat hoeft straks niet meer. Kunnen ze lekker op de fiets komen.”

IJsbanen zijn gewild. En hoe langer strenge winters uitblijven, des te luider klinkt in zowat elke stad de roep om een kunstijsbaan. Zaanstad heeft er een traumaatje aan overgehouden. Enkele jaren geleden leek het er dankzij een subsidie van de provincie van te komen. Tot de buurgemeente Hoorn óók met een plan voor een overdekte ijshal kwam. Hoorn was slagvaardiger en sleepte de miljoenensubsidie binnen. Zelf heeft Zaanstad het geld er niet voor.

De Partij voor de IJsbaan (‘De partij met maar één ijs’) heeft gisteravond de gemeenteraad een plan voorgelegd voor een „mobiele ijsbaan”, dat wil zeggen een ijsbaan die binnen enkele dagen kan worden aangelegd. „Een mooi alternatief voor een overdekte ijsbaan”, zegt Goezinne. De kosten zijn ongeveer anderhalf miljoen euro. Waar de ijsbaan moet komen, weet de voormalige ondernemer nog niet. Bij de Zaanse Schans misschien. Of op één van de velden van een nieuw aan te leggen sportterrein dat in de wintermaanden niet wordt gebruikt. „Het kan op allerlei plaatsen.”

Het plan werd aanvankelijk sceptisch ontvangen. Adviseur Jan Post van de schaatsbond, die lang voor een ijsbaan heeft gestreden, liet deze week in de media weten dat de Partij voor de IJsbaan de afgelopen jaren wat vaker met schaatsers had moeten overleggen, zodat ze samen een goed doortimmerd voorstel hadden maken, financieel stevig onderbouwd, vertrouwen wekkend bij de politiek. Post: „Je kunt wel zeggen dat je een ijsbaan wilt aanleggen. Maar je zult er ook een hek omheen moeten zetten. Is de veengrond hier stevig genoeg om een dweilmachine te laten rijden? Dat soort dingen zijn niet uitgezocht. Ik ben een voorstander van een ijsbaan. Die schaatsbaan had nooit in Hoorn moeten worden gebouwd. We hebben hier een verzorgingsgebied dat twee keer zo groot is. Maar of de politiek met dit plan akkoord gaat? Ik houd m’n hart vast.”

De presentatie gisteravond is goed gevallen. Wethouder Ronald Ootjers (CDA) spreekt van „een zeer enthousiasmerende presentatie”. De gemeenteraad laat nu een „nader onderzoek” uitvoeren. Jeroen Olthof (PvdA): „Wij zijn altijd voorstander geweest van een ijsbaan. Dit is een goedkope variant, maar het blijft een hoop geld. En de baan moet exploitabel zijn. Er is nog geen locatie. En we hebben het nog niet eens gehad over parkeerplaatsen, kleedkamers, en een gebouw waar je iets kunt drinken.” Rob Poldner (SP): „Ik ben er voor. Maar als we zouden besluiten tot een eenmalige startsubsidie, moet de ijsbaan zich daarna zelf kunnen bedruipen.” Het CDA wacht af. Raadslid Piet van Tellingen: „Het plan is nog slecht onderbouwd. En als we anderhalf miljoen euro beschikbaar stellen, zal dat ten koste gaan van iets anders. Terwijl we elders in de stad hard toe zijn aan een zwembad. Er staan vele kinderen op de wachtlijst die moeten leren zwemmen.”

De eenmansfractie van de Partij voor de IJsbaan (‘Lijst min 12’) is niet onder de indruk van de twijfel. „Er wordt gezegd dat er nog geen kassa staat. Tja, dat zijn details. Ik heb ook nog geen chocomel. Dat komt later allemaal wel.” Rob Goezinne rekent zelf op de steun van de PvdA die in Zaanstad veruit de grootste partij is. Het CDA zal moeilijker te overtuigen zijn. „Dat zijn geen schaatsers.” Hij zou willen dat de partijen hun bezwaren overwinnen om samen de „breedtesport” te bevorderen die het schaatsen immers kan zijn. „Ik was laatst bij het schaatsen voor verstandelijk gehandicapten. Prachtig om te zien hoe veel plezier die mensen hadden. Daar kreeg ik nou vochtige ogen van.”

De mobiele ijsbaan kan worden aangelegd door het bedrijf Ice-World, dat naar eigen zeggen elk jaar rond kerst 600 banen aanlegt in heel Europa.

Directeur Jochem Feldberg stipuleert dat een mobiele ijsbaan niet alleen goedkoop is, maar dat ook de exploitatie voordelig kan zijn, al was het maar door de inzet van alle vrijwilligers van schaatsclubs. In elk geval is de exploitatie minder problematisch dan die van overdekte schaatsbanen, stelt Feldberg. Hij roept de politiek in Zaanstad op niet langer te twijfelen. „Schaatsen verbroedert. Schaatsen draagt bij aan de multiculturele samenleving.”