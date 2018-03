Kamer eens met regeling Herfkens

Den Haag, 12 sept. Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de regeling die is getroffen tussen Buitenlandse Zaken en voormalig PvdA-minister Eveline Herfkens om een eind te maken aan de huurkostenaffaire. Dit bleek gisteravond tijdens een debat in de Kamer. Oud-minister Herfkens kwam begin dit jaar in het nieuws omdat zij als VN-medewerkster in strijd met de regels huursubsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had ontvangen. Minister Verhagen kwam tot de conclusie dat een juridische procedure om het geld terug te halen weinig kans van slagen had.