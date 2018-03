Juncker nog een termijn voorzitter

NICE, 12 SEPT. Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse premier en minister van Financiën, blijft de komende twee jaar voorzitter van de zogeheten eurogroep, het overleg van landen die de euro gebruiken. Dat heeft zijn woordvoerder vanmorgen bevestigd tegenover het Franse persbureau AFP. Juncker geldt ook al jaren als de gedoodverfde kandidaat om permanente voorzitter te worden van de EU, een functie die ontstaat als het Verdrag van Lissabon in werking treedt. Dat nieuwe EU-verdrag zou in 2009 van kracht moeten worden, maar dat is zeer onwaarschijnlijk geworden nadat Ierland het in een referendum afwees.