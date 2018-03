Joods Museum boos op vorst Liechtenstein

Joost van der Vaart

Hans-Adam II, vorst van het Alpenstaatje Liechtenstein, heeft Duitsland en de directeur van het Joods Museum in Berlijn beledigd in een brief waarin hij gewag maakt van „drie Duitse rijken” en het „overleven van een vierde rijk”.

Aanleiding is een verzoek van de directeur van het Joods Museum, Michael Blumenthal – in 1939 als kind uit Berlijn gevlucht – voor het lenen van een schilderij van Frans Hals. Het doek, Beeltenis van een man (1651) is in bezit van Hans-Adam. Het had moet dienen als voorbeeld van roofkunst voor een tentoonstelling die binnenkort in het Joods Museum opent.

De Liechtensteinse vorst wijst het verzoek tot uitleen niet alleen af, hij bruuskeert in een schrijven de museumdirecteur en beledigt het moderne Duitsland. De Bondsrepubliek krijgt van Hans-Adam nooit meer iets, zo meldt hij. Een Duits-Liechtensteinse ruzie over een ander schilderij dat lang in bezit van zijn familie was, zou niet naar behoren zijn opgelost. De Duitse rechtsstaat noemt hij „selectief”, en de vorst sluit zijn brief als volgt af: „Wij hebben al drie Duitse rijken overleefd, en ik hoop dat we ook een vierde zullen overleven”.

Die weinig fijnzinnige woorden aan het adres van de 82-jarige Blumenthal hebben tot commotie in Duitsland geleid. Vergelijkingen met het Derde Rijk liggen per definitie gevoelig. Dat Hans- Adam (63) ze gebruikt in een briefwisseling met een joodse museumdirecteur, maakt het allemaal nog erger.

De verhoudingen tussen Duitsland en Liechtenstein zijn al langer gespannen. Eerder dit jaar werd bekend dat rijke Duitsers miljoenen naar het belastingparadijs Liechtenstein hebben gesluisd, met omzeiling van de fiscus. De Duitse politiek greep hard in en kondigde financiële maatregelen tegen het dwergstaatje aan. Het vorstenhuis sprak hier schande van en noemde het „een gerichte en zorgvuldig voorbereide aanval.”

Frans Hals’ Beeltenis van een Man komt vooralsnog niet naar Berlijn. Het schilderij werd rond 1938 door de nazi’s geroofd van de Weens-joodse bankier Louis de Rothschild. Na de oorlog belandde het in Oostenrijks staatsbezit. Heel lang weigerde Oostenrijk restitutie aan Rothschilds familie. Pas na een politiek besluit kon het doek in 1999 worden geveild. Kort daarna werd het door Hans-Adam II gekocht.

De vorst heeft zich intussen verontschuldigd: het was niet zijn bedoeling „de verschrikkelijke gebeurtenissen in het Derde Rijk te bagatelliseren”.