Wie wil begrijpen waarom de harde aanvallen van de Democraten op John McCain geen enkel effect lijken te hebben, moet de in 1999 verschenen memoires van de Republikeinse presidentskandidaat er nog eens op naslaan. Faith of My Fathers (Harper Perennial, € 12,95) , verschenen aan de vooravond van McCains eerste gooi naar het presidentschap, verhaalt niet alleen op aangrijpende wijze over de zes lange jaren dat hij na een vliegtuigongeluk als krijgsgevangene in Vietnam werd vastgehouden en gemarteld, maar het vertelt ook de geschiedenis van het soort familie waarin hij is opgegroeid. Dat was een familie van mariniers, van hoge legerofficieren. Vader en grootvader van de latere senator uit Arizona schopten het beiden tot viersterrenadmiraal bij de zeemacht. Vaderlandsliefde, in de huidige strijd met Barack Obama zo’n gevoelig thema, is John McCain met de paplepel ingegoten.

Obama’s twee autobiografieën behoren in de VS tot de beste verkochte politieke boeken van de afgelopen jaren. Het heroïsche relaas van John McCain, geschreven met hulp van zijn politiek assistent Mark Salter, was bij verschijnen evengoed een sensatie. Het boek werd een New York Times-bestseller en uiteindelijk zelfs verfilmd. Het beeld dat veel Amerikanen van McCain hebben is gebaseerd op het levensverhaal in dit boek. Wie 350 pagina’s lang gelezen heeft over de beproevingen die de jonge McCain in Vietnamese gevangenschap heeft doorstaan, snapt dat het vergeefse moeite is de morele kaders en patriottische principes van de presidentskandidaat in twijfel te trekken. Tot in detail beschrijft hij de huiveringwekkende folteringen waaraan hij onderworpen werd, hij contempleert over zijn poging om zelfmoord te plegen teneinde zijn beulen de baas te blijven en hij legt uit waarom hij niet op het Vietnamese aanbod kon ingaan om vanwege zijn hooggeplaatste vader eerder vrijgelaten te worden.

Zijn doorzettingsvermogen, schrijft hij, is te danken aan het ‘geloof’ van zijn voorvaderen uit de titel van het boek. Dat is niet het traditionele geloof dat in boeken van ambitieuze Amerikaanse politici altijd halverwege om de hoek komt kijken. McCain schrijft, anders dan Obama, hoegenaamd niet over zijn christelijke overtuiging. De taal van het boek is rauw, leger-rauw. Van zijn commandanten leerde hij dat je in noodsituaties moet vertrouwen op God, vaderland en elkaar. In die volgorde. ‘Maar mijn eerste zorg was niet dat ik tekort zou schieten richting God en vaderland […]. Ik was bang dat ik tekort zou schieten richting mijn vrienden.’ Dat is wat hij leerde van zijn vader en zijn grootvader. En dat is de boodschap waarmee hij nu de Amerikaanse presidentsstrijd naar zijn hand heeft gezet. Tegen zo’n Amerikaanse held is het moeilijk campagnevoeren.

Peter Vermaas