J.J. Voskuil was een Wim de Bie in het klein

Als er al iemand geweest is die grip kreeg op J.J. Voskuil, dan was het Voskuil zelf, blijkt andermaal uit het themanummer dat Tirade aan hem wijdde. Het blad liet dertien mensen een stuk over hem schrijven, en drukt daarnaast het toneelstuk Mensenkinderen van de meester zelf af.

Jelle Folkeringa, die op een Kweekschool in Groningen ooit les van Voskuil kreeg, zocht oud-klasgenoten op. Voskuil was in 1955 ‘een knap ventje’ en ‘een soort Wim de Bie in het klein’ die aanstekelijke les gaf. Geen van allen had door dat die man voor de klas toen dacht ‘staande dood te gaan’, zoals hij in Het Bureau verklaarde. Als één van de klasgenoten later zijn vrouw aan Voskuil voorstelt, zegt die: „Wat? Ben jij met die boerentrut getrouwd?”

Gerbrand Bakker leerde Voskuil via diens werk kennen, dus hij was bij een eerste ontmoeting voorbereid op de man die in zijn boeken met (onder andere) een zo ‘openlijke mensenhaat’ op je af komt. Bakker zat, in de trein op weg naar een fietstocht in de buurt van Nijmegen, tegenover Voskuil en had het gevoel dat die zich maar ergerde aan hem. Op de plek van bestemming zei die echter ‘onthutsend vriendelijk’: „Nou, een heel fijne fietsdag toegewenst, hè!”. Verplichte kost bijna, deze Tirade.