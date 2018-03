Japanse economie krimpt 3 procent in tweede kwartaal

Tokio, 12 sept. De Japanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 3 procent gekrompen ten opzichte van vorig jaar. `s Werelds op een na grootste economie kampt met een afzwakkende export en lagere binnenlandse bestedingen. Het is de sterkste krimp van de Japanse economie sinds 2001. Dat maakte de Japanse regering vandaag bekend. Eerder had de regering een krimp gemeld van 2,4 procent in het tweede kwartaal. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal kwam de krimp over de periode april tot en met juni uit op 0,7 procent.