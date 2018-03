Jansons maakt kans op prijs VSCD

AMSTERDAM (ANP) - Mariss Jansons, chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, is een van de genomineerden in de categorie `individuele prestatie` voor de VSCD Klassieke Muziekprijzen. Ook de Duitse pianist Wolfram Rieger is in deze categorie genomineerd, maakte de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vandaag bekend. Eerder waren in dezelfde categorie al Pierre Boulez, Janine Jansen en Ed Spanjaard genomineerd. De prijzen worden 2 november uitgereikt.