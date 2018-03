Italië Venetië Met de tentoonstelling ArchiFeniks – Faculteiten voor architectuur vertegenwoordigt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) Nederland op de elfde Internationale Architectuurtentoonstelling - La Biennale di Venezia. ArchiFeniks wordt 12 september geopend in het Nederlands Paviljoen op het Biënnale-terrein, de Giardini di Castello met lezingen en debatten. Onder de noemer Architecture Beyond Building presenteert de biënnale geen gebouwen maar experimenten en visies. De hoofdtentoonstelling bevat 21 installaties en 55 experimentele inzendingen; daarnaast zijn er nog de landenpaviljoens. T/m 23 nov. Inl www.labiennale.org/en/architecture Milaan/Turijn Nog t/m 25 september wordt het Mito Festival Internazionale della Musica gelijktijdig in Milaan en Turijn en omliggende plaatsen gehouden. Veel concerten zijn gratis of kosten maar €5, zoals het concert op 20 september met muziek van Tsjaikovski in de Scala van Milaan met violiste Sayaka Shoij. Ook die dag in de San Flippokerk in Turijn muziek van Scarlatti. Inl c.mitobilietteria@comune.milano.it en smtickets@comune.torino.it Florence Tijdens het kunst- en cultuurfestival stonden deze zomer 15de eeuwse tekeningen en schetsen uit de Lage Landen centraal. Nu zijn in het Palazzo Pitti werken van Nederlandse en Vlaamse meesters geplaatst naast werk van Florentijnse schilders uit de periode 1430-1530. Een collectie religieuze schilderijen geeft de wederzijdse beïnvloeding weer tussen noordelijke kunstenaars als Jan van Eyk en Lucas van Leyden, en hun Florentijnse collega’s. Olandiamo? markeert het 50-jarig bestaan van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence. In het kader van het festival zijn er t/m oktober muziekoptredens en theatervoorstellingen. Firenze e gli antichi Paesi Bassi Dialoghi artistici: t/m 26 okt. Inl www.iuoart.org