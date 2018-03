In Pakistan is weinig over van Jinnahs idealen

Sultan Muhammad was een jaar of veertien, vijftien toen hij in 1947 bij de deling van het Indiase subcontinent met zijn ouders naar Pakistan verhuisde. Het boerengezin vestigde zich even over de nieuwe grens in de provincie Punjab. En nu is Sultan Muhammad met de trein naar Karachi gekomen, een reis van achttien uur. Hij wil naar de schrijn van Abdullah Shah Gazi, een soefiheilige uit de negende eeuw, op een heuveltje in de buurt van het strand van de chique wijk Clifton waar McDonald’s uitkijkt over de Arabische Zee.

Maar eerst bezoekt Muhammad de graftombe van Muhammad Ali Jinnah, de stichter van Pakistan, het ‘pure land’. Bewonderend kijkt hij om zich heen in het uit marmer opgetrokken mausoleum. „Jinnah was een groot man. Het was een groot verlies voor Pakistan dat hij zo snel na de onafhankelijkheid overleed”, zegt Muhammad die zijn vrouw heeft thuisgelaten.

Ach Jinnah, wat was er van Pakistan geworden als de in september 1948 op 70-jarige leeftijd overleden ‘Grote Leider’ nog wat langer de regie had kunnen voeren? Jinnah had nogal seculiere opvattingen. In Pakistan moeten mensen veilig zijn, ongeacht hun religie, kaste of ras, daar heeft de staat niets mee te maken, zei hij. Maar na zijn overlijden raakte Pakistan in een getijdestroom van afwisselend militaire dictaturen en falende democratisch gekozen regeringen. De fundamentalistische en vanaf de jaren tachtig ook de extremistische islam vond er een vruchtbare voedingsbodem.

Mohammad Usman, geboren in 1946, is nog nooit in Karachi geweest. Anders dan Sultan Muhammad uit Punjab bezit hij ook geen grond. Usman is een van de stamoudsten uit het dorpje Goth Allah Bux Solangi, in de buurt van Hyderabad in de Zuid-Pakistaanse provincie Sindh. In Goth Allah Bux Solangi staan alleen maar lemen huizen. Er is geen dokter of waterleiding, alleen handpompen, en geen elektriciteit, anders dan een clandestien getrokken kabel vanaf een naburig dorp. Wel staan er twee moskeeën. Niemand in het dorp bezit grond.

Gebrek aan werk is het grootste probleem, zegt Mohammad Usman. Zonder goede banen geen inkomen, en zonder inkomen diepe armoede. „We hebben het nooit breed gehad, maar het is nog nooit zo pijnlijk geweest als nu”, zegt Usman over de scherp gestegen kosten van levensonderhoud. Ongeveer 150 rupees (1,40 euro) krijgen de mannen uit Goth Allah Bux Solangi voor een dag werken op het land. Of stenen sjouwen in de bouw. Maar er is lang niet altijd werk. En de grootste grondbezitter in de omgeving, met ruim 120 hectare, wil niet meer geven dan 125 rupees per dag. Hij haalt zijn arbeiders van elders.

In Goth Allah Bux Solangi gelden de traditionele waarden van het Pakistaanse platteland. Vrouwen komen niet zomaar naar buiten om een wandelingetje te maken. Als ze over straat gaan, moeten ze „fatsoenlijk” gekleed gaan, zegt Usman. Dat wil zeggen: met het hoofd en het gezicht grotendeels bedekt.

Geen van de meisjes volgt onderwijs. Twintig jaar geleden bouwde de overheid een schooltje in het dorp, één lokaal. Maar daar gaan alleen jongens naar toe. ,,We hebben al heel vaak gevraagd om een meisjesschool, maar niemand luistert naar ons”, zegt Usman. En de meisjes en de jongens samen op één school? „Dat is niet toegestaan”, zegt hij.

Usmans dochters waren „ongeveer” vijftien en zestien jaar toen ze uitgehuwelijkt werden aan hun neven, twee zoons van Usmans broer. „De islam schrijft voor dat je het beste kunt huwen met je naasten en je dierbaren”, zegt Usman. Vandaar.

Stel dat zijn dochters te kennen hadden gegeven niet met hun neven te willen trouwen, maar met iemand naar hun eigen keuze buiten de familie. „Dan waren we verplicht geweest onderzoek te doen naar diens familieachtergronden. En als er geen problemen waren geweest, hadden ze kunnen trouwen”, antwoordt Usman.

Jaarlijks worden in Pakistan honderden vrouwen gedood omdat ze zelf een echtgenoot willen kiezen of omdat ze worden beschuldigd van overspel. Dergelijke praktijken van eerwraak hebben in Goth Allah Bux Solangi niet plaats, zegt Usman. „Wij leven hier gemoedelijk met elkaar. Dit soort misdaden gebeurt hier niet.”

Mannen moet ook naar zichzelf kijken, zegt Usman. „Als een vrouw naar een andere man kijkt, kan de echtgenoot haar vermoorden. Maar de man heeft de plicht om aan alle verlangens van zijn vrouw te voldoen, zodat zijn vrouw niet naar een andere man hoeft te kijken.” En, zegt hij: „Als een man zoiets gruwelijks doet als zijn vrouw of dochter te vermoorden, moet hij verantwoording afleggen aan God.”

Het loopt tegen vier uur in de middag. Plotseling duikt vanuit de velden achter het dorp, langs het kanaal, een lange rij vrouwen op. Vroeger was zo’n tafereel ondenkbaar in Goth Allah Bux Solangi. Maar sinds een jaar of tien gaan de vrouwen ook het veld in om te werken, voor zo’n 60 rupees (55 eurocent) per dag. Zwijgend passeren ze de groep mannen aan het begin van het dorp.

Het is de armoede die onze vrouwen naar buiten drijft, zegt Usman. Daarover hoefde niet te worden gediscussieerd. Het is pure noodzaak, zegt hij. „De afgelopen tien jaar, onder Musharraf, hebben we helemaal niets gekregen. Niets, behalve honger”.