Ik wil meer dan alleen succesjes

In het Amsterdamse atelier van modeontwerpster Filiz Akçakal (37) hangt een grijze rok. Grijs, ja. Maar wel met twee pijpen bungelend aan de achterkant. Of moet je zeggen dat het een broek is met een rok aan de voorkant?

Filiz Akçakal is geboren en getogen in Istanbul. Pas op haar 26ste kwam ze naar Nederland. In Utrecht volgde ze de Hogeschool voor de Kunsten. Haar familie vond het een goed idee dat ze de mode inging, ook al was niemand van hen tot dan toe kunstzinnig bezig. Haar vader verfde en legde tegels en tapijten, haar moeder was goed in naaien. Door het werk van haar vader slingerden er altijd catalogi rond in huis – en zij zat vaak letterlijk weg te dromen bij het zien van al die kleuren. Dat bracht haar broer en zus op het idee dat hun zusje een beroepsopleiding in de mode zou moeten volgen.

Twee keer kreeg ze vervolgens te horen dat ze beter kon stoppen. De eerste keer was op de kunstopleiding van de Universiteit van Istanbul. Ze was te eigenzinnig, vonden haar docenten. Zelf zegt ze: „Zij wilden de dingen zien zoals ze zijn. Als iets vierkant is, kan dat geen driehoek worden.”

Ze stopte en besloot werkervaring op te doen in een naaiatelier. Na vijf jaar patronen tekenen en kleren naaien was het tijd voor een nieuwe zet: het buitenland. Maar ook daar werd haar al snel gezegd dat ze beter kon ophouden.

Dat heeft ze niet gedaan – en inmiddels heeft ze een zeker succes. Vorig jaar was haar collectie, Inquam, te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Volgende week, 19 september, geeft ze een show op de modemanifestatie Bridges to Fashion in Rotterdam, waar Turkse en Nederlandse ontwerpers hun kleding tonen. En ze zal, zegt ze, „niet rusten” voordat ze haar internationale droom heeft waargemaakt: een show in Londen.

Het buitenland werd Nederland?

„Ik wilde naar Florence. Maar mijn vriend zag het studiemateriaal van die opleiding en zei: dat moet je niet doen, dat is niet meer dan een cursus. En ik wilde goed onderwijs. Vervolgens kwam mijn zus met het idee hier eens rond te kijken. Zij was voor haar werk verhuisd naar Nederland. We maakten een afspraak met de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Doodsbang was ik, ik sprak de taal niet en ik had niet meer te bieden dan mijn schetsen. Maar mijn wil om mezelf te ontwikkelen was erg groot. En het gekke is dat je op die leeftijd dit soort dingen gewoon durft. Gelukkig vond de coördinator mijn werk creatief. ‘Ik wil jou hier hebben’, zei hij.”

Je begon aan die opleiding maar je sprak de taal niet?

„Dat was heel heftig, ja. Ik kon in het begin met niemand praten. Als ik een opdracht kreeg waarvan ik de bedoeling niet begreep, belde mijn zus naar de docent voor uitleg. Mijn klasgenoten waren veel jonger. Die keken mij raar aan en vroegen mij waarom ik niet in mijn eigen land was gebleven. De studie was zwaar, ik had weinig geld en na het eerste semester kreeg ik ook nog het advies van mijn docenten om te stoppen. Ze vonden mijn opdrachten wel goed, maar ze vonden het taalprobleem te groot.”

Maar jij dacht: deze keer ga ik gewoon door?

„Nee, ik twijfelde erg. Tijdens mijn dagelijkse treinreis van twee uur kon ik maar aan één ding denken: stoppen of doorgaan? Ik neigde sterk naar het eerste. In de kerstvakantie ging ik naar huis. Ik had mij voorgenomen daar een definitief besluit te nemen. Mijn vader wist niets van mijn twijfels, toch was het eerste wat hij zei: ‘Ik zei toch dat het moeilijk zou zijn. Je zult in hun ogen altijd op de tweede plaats komen’. Toen besloot ik: ik ga door, ik ga gewoon mijn best doen. Ik wilde niet dat hij gelijk zou krijgen.”

Waar haalde je de kracht vandaan om door te gaan?

„Ik kom uit een sterke familie, allemaal mensen die altijd doorgaan. Ikzelf ben ook niet iemand die snel opgeeft – en ik wás al een keer gestopt. Ik wil ook succes. Geen kleine succesjes, nee ik wil meer. En ik weet dat ik het kan. Uiteindelijk was mijn afstudeercollectie de beste van mijn jaar. Dezelfde docenten die mij hadden geadviseerd te stoppen, waren toen onder de indruk.”

Weerspiegelen je kledingontwerpen je eigenzinnigheid?

„Ik wil het straatbeeld veranderen, ja. Ik zie zoveel mensen dezelfde kleren dragen, het lijken wel uniformen. Soms zie ik een meisje op de fiets met bepaalde kleren aan en tien minuten later een ander meisje met precies dezelfde outfit. Ik ben het zat iedere keer dezelfde dingen te zien, ik wil iets ongewoons.”

Kleding als individuele expressie?

„Ja, ik vind dat kleding bij de ziel moet passen. Voordat ik iets ga maken, probeer ik eerst het leven van een mogelijke koper binnen te lopen. Wat doet ze? Hoe kijkt ze tegen het leven aan? Ik kan geïnspireerd raken door een persoonlijkheid, door hoe iemand praat of denkt over de wereld. Maar ook door hoe een vrouw haar make-up heeft. Voor mijn collectie Non-stop ben ik de wereld van de nonnen ingedoken. Hoe is de non van binnen? Denkt zij de hele dag alleen aan God? Misschien heeft ze wel humor. Of denkt ze aan seks. Daarom heb ik kleren gemaakt die op het eerste gezicht sober lijken, maar met een beweging vrolijk worden.”

Is succes je enige doel?

„Het is wel een belangrijk doel. Internationaal naam maken is al heel lang mijn droom. Iedereen wil naar Parijs of New York, maar míjn droom is Londen. Verder wil ik me niet hoeven te schamen voor mijn collecties, ook tien jaar later niet.”

Is het ook belangrijk je familie te laten zien dat het je gelukt is?

„Wat ik op persoonlijk vlak graag zou willen is: mijn moeder nog een keer zien stralen en lachen. Wij hebben een moeilijke periode gehad, waarin vrij plotseling twee van mijn broers overleden. En vier jaar later overleed ook mijn vader. Ik mis hen vreselijk, maar ik denk niet dat ze weg zijn. Als ik aan het werk ben in mijn atelier voel ik dat hun ziel met mij is.”

Gaat het je lukken?

„Afgelopen januari was er een journaliste uit New York op de Fashion Week in Amsterdam. Ik had zelf geen show, maar één van de bezoekers had een creatie van mij aan – en dat trok haar aandacht. Een paar dagen later zag ik een artikel over de Fashion Week met alleen mijn naam en die van Marlies Dekkers. Geweldig, was dat. Maar ik heb wel een probleem: ik maak geen rode loper-jurken. En alleen als je die maakt, trek je echt de aandacht. Ik krijg vaak het advies naar feestjes te gaan. Maar ik ben er niet goed in mezelf te verkopen met een babbel. Zoals het nu gaat, heb ik nog een bijbaan nodig. Ik werk in de schoenenzaak van Jan Jansen. En ik heb sponsors: Jansen, Kunstenaars&Co.”

Is er een oplossing?

„Ik heb intussen geleerd dat talent maar voor twintig procent telt in de mode. De rest draait om ondernemerschap en pr. Je komt niet op televisie omdat je talentvol bent, maar omdat iemand dat voor je heeft geregeld. Zonder een pr-bureau achter je duurt alles vier jaar langer. Maar om een pr-bureau in te kunnen schakelen heb je geld nodig. Dus wat ik moet doen is: een businesspartner vinden. Dan kan ik me helemaal focussen op ontwerpen. En kan ik het álles geven.”

Bekijk de ontwerpen op www.filizakcakal.com