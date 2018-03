'Ik was de oude mannen beu'

Philip Roth komt vlak voor het interview uit het zwembad. Het houdt hem zichtbaar fit. De 75-jarige schrijver ontvangt één vertegenwoordiger van de Nederlandse pers om te praten over zijn boek Indignation, dat vandaag zowel in de Engelse versie als in de Nederlandse vertaling (Verontwaardiging) verschijnt.

De mooi gestileerde, beklemmende roman over een joodse slagerszoon die zijn vader ontvlucht door te gaan studeren aan een klein, conservatief college in het Amerikaanse Midden-Westen, speelt zich af in 1951, te midden van verstikkende preutsheid en de dreiging van de Koreaanse Oorlog.

„Studenten van tegenwoordig kunnen zich niet meer voorstellen hoe beperkt het seksuele leven in de Fifties was”, zegt Roth in het New Yorkse kantoor van zijn agent Andrew Wylie. „Als je vertelt dat je niet eens aan pornografie kon komen, kijken ze je geschokt aan, alsof je ze vertelt dat er geen stromend water was. Ze denken dat vrije seks is opgenomen in de Onafhankelijkheidsverklaring: life, liberty and the pursuit of pursuing.

Hij vervolgt: „Seksuele repressie is oude geschiedenis, en nee, daar heeft acht jaar Bush niets aan kunnen veranderen. De president kan nu eenmaal niet in de slaapkamer van de Amerikaanse burger komen. Met een beetje puriteinse retoriek maak je de maatschappelijke revolutie van de jaren zestig niet ongedaan.”

Indignation, waarin Roths vaste hoofdfiguren Nathan Zuckerman, David Kepesh en ‘Philip Roth’ geen rol spelen, is een roman over schuld en boete die goed past in een oeuvre dat gekenmerkt wordt door woedende personages. Maar anders dan veel van zijn recente romans gaat het boek niet over ouderdom.

„Ik was die oude mannen beu,” zei Roth desgevraagd. „Ik wilde niet weer een hoofdpersoon met pijntjes en kwaaltjes, en dus koos ik een jongen in de kracht van zijn leven. Bovendien wilde ik schrijven over de maatschappelijke verhoudingen in de jaren vijftig, zo’n beetje het enige tijdvak waaraan ik nooit echt aandacht heb besteed – zelfs niet in mijn eerste verhalen, die uit die tijd dateren.”

