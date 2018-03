Huisartsen praten niet meer met Klink

Rotterdam. De landelijke huisartsenvereniging LHV praat voorlopig niet meer met minister Klink (Volksgezondheid, CDA). De huisartsen zijn ”verbijsterd” over de maatregelen van Klink om de uitgaven van de huisartsenzorg te beperken. Klink zei woensdag in de Tweede Kamer dat consulten van huisartsen en het aantal ingeschreven patiënten vorig jaar 124 miljoen euro meer kostten dan geraamd. Voor dit jaar dreigt opnieuw een overschrijding. Daarom wil Klink volgend jaar de tarieven voor herhaalrecepten halveren: van 4,50 euro naar 2,25 euro. Dat bespaart jaarlijks 83 miljoen euro. Ook heeft Klink besloten de vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten te verhogen van vijftig naar zestig euro per uur.