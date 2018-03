Madrid, 12 sept. Het referendum dat de regering van Baskenland wil houden over meer autonomie voor de regio is in strijd met de Spaanse grondwet. Dat heeft het Constitutionele Hof in Spanje gisteren bepaald. De regioregering onder leiding premier Juan José Ibarretxe had op 25 oktober een referendum willen houden over de relatie tussen Baskenland en Spanje.