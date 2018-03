Hoe naakte meisjes te fotograferen

Murder à la Mod

Regie: Brian de Palma

De verloren gewaande eersteling van Brian De Palma is na jaren eindelijk opgedoken. Murder à la Mod (1968) draaide bij zijn première in welgeteld één New Yorkse bioscoop. De lowbudget thriller bevat alles wat De Palma’s gestileerde films zo verleidelijk maakt, maar dan in een experimenteel jasje.

In de geweldige openingsscène met groovy -garagerock horen we de stem van een smoezelige fotograaf/filmer die in een screentest zijn actrices uit de kleren praat. De zelfverklaarde kunstfotograaf beweert dat hij tegen zijn zin een pornofilm moet maken, zogenaamd om zijn scheiding te betalen. Later blijkt dat de gestoorde modefotograaf in plaats van zijn camera een ijspriem richt op het lichaam van zijn modellen. In een desoriënterende montage die schatplichtig is aan de avant garde wordt de moord vanuit verschillende perspectieven bekeken. De fotograaf schikt zich opmerkelijke gemakkelijk in zijn rol van Peeping Tom.

Als merkwaardige bonus is How To Photograph Naked Girls toegevoegd, een melige cursus van sleazy-producent Harold Klein, alleen voor curiosaliefhebbers van enige waarde.