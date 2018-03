Het gevaar van uitzonderingen op een regel

Als je Jimmy Carter niet meerekent, is het betrekkelijk geruisloos gegaan. Afgelopen zaterdag heeft een groep van 45 landen, waaronder Nederland, een behoorlijk gat geschoten in het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens. Met de beste bedoelingen, verzekerden alle betrokkenen, en de wereld zal er alleen maar veiliger op worden. Maar daarover valt te twisten – al gebeurt dat opmerkelijk weinig.

Afgezien dus van Carter. De voormalige Amerikaanse president, die alweer decennialang de wereld rondreist als pleitbezorger van vergeten en onpopulaire zaken, schrikt nooit terug voor grote woorden. Ook nu niet. Het akkoord over nucleaire samenwerking tussen India en de Verenigde Staten, schreef Carter gisteren op de opiniepagina van The International Herald Tribune, zet de wereld op het spel – ‘puts world at risk’, om de kop aan te halen. En voor dat akkoord hebben Nederland en de andere 44 landen die nucleair materiaal en gevoelige technologie exporteren, zaterdag ruim baan gemaakt.

Of het akkoord werkelijk zo riskant is als Carter beweert, valt nog moeilijk te zeggen. Maar wel is duidelijk dat het een van de belangrijkste afspraken ondergraaft waarmee de wereld de afgelopen decennia geprobeerd heeft om de verspreiding van kernwapens te voorkomen. De vraag is wat daar tegenover staat.

Tot nu toe gold de regel dat landen die weigeren het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens te ondertekenen (het Non-Proliferatieverdrag, of NPV), op de wereldmarkt geen nucleaire brandstof of technologie mogen kopen. Maar voor India is nu, op sterk aandringen van de Verenigde Staten, een uitzondering gemaakt. India is een kernmacht, heeft het NPV niet ondertekend en is ook niet van plan dat te gáán doen. En toch krijgt het land straks toegang tot de nucleaire markt, een voorrecht waarvoor andere landen hun streven naar een kernwapen hebben moeten opgeven.

De Amerikaanse regering heeft voor deze operatie redelijke argumenten aangevoerd. De hele zaak moet nog goedgekeurd worden door het Congres, maar zelfs veel Democraten zijn al overtuigd. Het is van groot strategisch belang, zegt Washington, om de band met de grootste democratie ter wereld op deze manier te bestendigen. India heeft een sterk groeiende economie en kan een politiek tegenwicht vormen tegen het snel opkomende China. Een stevige Amerikaans-Indiase band kan een stabiliserende invloed hebben op de hele regio.

Bovendien is overeengekomen dat India voortaan het Internationale Atoomenergie Agentschap (IAEA) toestaat om een deel van zijn nucleaire installaties te inspecteren – en dat is beter dan geen enkel toezicht, luidt het Amerikaanse argument. Zo wordt India toch een beetje het netwerk van non-proliferatie-afspraken binnengehaald.

En dan spelen er nog de economische argumenten: de Amerikaanse industrie staat te popelen, net als de Russische en de Franse trouwens, om kerncentrales en bijbehorend materiaal aan India te mogen leveren. En ten slotte wordt het milieu aangeroepen: hoe meer kerncentrales India krijgt, hoe minder vervuilende kolencentrales het hoeft te bouwen.

Maar het is moeilijk zulke praktische argumenten af te wegen tegen het meer ongrijpbare nadeel dat het Non-Proliferatieverdrag aan geloofwaardigheid inboet. Zullen er straks niet meer landen komen die kernwapens gaan ontwikkelen? Ze weten nu immers dat ze op den duur, naar het voorbeeld van India, misschien toch wel weer in aanmerking komen voor de invoer van nucleaire technologie. Zeker als ze op goede voet staan met Amerika.

De 45 landen van de zogeheten Nuclear Suppliers Group hebben India zaterdag niet eens als harde voorwaarde gesteld dat het afziet van nieuwe kernproeven. De Indiase regering heeft weliswaar gezegd dat ze haar vrijwillige moratorium op kernproeven in acht blijft nemen, maar een nieuwe regering hoeft zich daar niet aan te houden.

Het grootste risico is echter niet dat India zich opeens onverantwoordelijk gaat gedragen. Veel waarschijnlijker is dat andere landen de bestaande regels straks niet meer respecteren, nu er eenmaal een uitzondering op is gemaakt.

Regelmatig hoor je Amerikaanse (maar ook Nederlandse) politici zeggen dat naast terrorisme de verspreiding van kernwapens de grote bedreiging van deze eeuw is. Maar wat wordt er eigenlijk aan gedaan, behalve het intomen van Noord-Korea en Iran (dat ontkent dat het een kernwapen ontwikkelt), om die bedreiging te bedwingen?

Dit voorjaar ontpopte minister Maxime Verhagen zich als een voorstander van afschaffing van alle kernwapens in de wereld. In een lezing sloot hij zich aan bij de vier Amerikaanse staatslieden in ruste, onder wie Henry Kissinger, die vorig jaar al een pleidooi hielden voor ‘Alle Kernwapens de Wereld Uit’. Of dat een haalbaar doel is valt te betwijfelen. Zeker is dat het niet dichterbij komt als het Non-Proliferatieverdrag wordt ondermijnd, terwijl er geen zicht is op nieuwe afspraken voor nucleaire wapenbeheersing.

Juurd Eijsvoogel is redacteur van NRC Handelsblad.