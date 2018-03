Het gebouw voorbij

Beyond. Het Duits heeft er een nog mooier woord voor: jenseits, gene zijde. Het Nederlandse equivalent woord klinkt gewoner maar is ook dubbelzinnig: voorbij.

Het begrip ‘beyond’ zingt al een paar jaar rond in de architectuur, of preciezer gezegd: in beschouwingen over architectuur. Het staat zelfs in de beginselverklaring van Volume/Archis, het van oorsprong Nederlandse architectuurtijdschrift. Het blad is zelf beyond architecture: gebouwen spelen een bijrol. De artikelen gaan over globalisering, China, Dubai en andere opkomende naties en steden, de oorlog in Irak en het Amerika van Bush. In Volume/Archis gaat de architectuur schuil achter de toestanden in de wereld.

Ook Aaron Betsky, de curator van de elfde Architectuurbiënnale die zondag in Venetië open gaat, is aangestoken door het ‘beyond’-virus. Out There: Architecture Beyond Building is het thema dat de Nederlandse Amerikaan, die tot twee jaar geleden directeur was van het Nederlands Architectuurinstituut was, de komende Architectuurbiënnale heeft gegeven. De toelichting die hij hierop geeft op de site van de Biënnale (www.labiennale.org/en), is een pleidooi voor een onmetelijke verbreding van het begrip architectuur. Architectuur is niet bouwen, zo laat hij weten, maar iets anders.

Betsky noemt gebouwen zelfs de grafstenen van de architectuur. En zoals grafstenen alleen op begraafplaatsen zijn te vinden en slechts een klein onderdeel van steden en dorpen vormen, zo omvat architectuur veel meer dan gebouwen.

Maar hoe ver dit brede begrip van architectuur reikt, weet Betsky niet duidelijk te maken in zijn toelichting op het Biënnale-thema. Het concreetst wordt hij nog als hij beweert dat architectuur „misschien wel het bieden van kritische alternatieven voor de door mens gemaakte omgeving is”, maar voor de rest stelt hij alleen vragen, zonder ook maar een begin van een antwoord te geven. Zo dreigt de architectuur op de komende Biënnale op te lossen in het niets.

Het meest treffende voorbeeld

van een gebouw dat zich aan onttrekt aan de gebruikelijke definitie van architectuur als bouwwerk, is het Blur Building van het Amerikaanse architectenduo Diller & Scofidio. Het Blur Building, het hoofdpaviljoen van de nationale Zwitserse expo in 2002 aan het Meer van Neuchatel, bestond uit een staketsel in een kunstmatige wolk – een gevel van nevel. Bezoekers kregen zelfs een regenjas uitgereikt tegen de waterdamp. Hiermee werd het paviljoen een omkering van het belangrijkste doel van een gebouw: het bieden van beschutting. Blur is kunst, mooie kunst zelfs, maar geen architectuur zoals de Romeinse architect Vitruvius die definieerde: architectuur is het samengaan van stevigheid, nuttigheid en schoonheid.

Met het oplossen van de architectuur in het niets sluit deze architectuurbiënnale aan op de vorige uit 2006. Onder de titel Steden, architectuur en maatschappij bestond de hoofdtentoonstelling in het gigantische Arsenale-gebouw toen uit een stortvloed van statistische gegevens over metropolen als Mumbai, Shanghai en Los Angeles. Architectuur was er maar weinig te zien in Venetië.

De onontkoombare conclusie van de tiende Architectuurbiënnale was dan ook dat architecten nauwelijks of zelfs helemaal niet nodig zijn voor de bouw van metropolen. Ook zonder goede ontwerpen groeien de nieuwe metropolen als kool. Niet architecten en stedenbouwers bouwen steden als Shanghai, maar politici, ambtenaren, projectontwikkelaars en speculanten. In de Derde Wereld zijn het vooral de bewoners zelf die de stad bouwen. Komend van het platteland bouwen ze eigenhandig hun eerste stedelijke onderkomens in de favelas en sloppenwijken.

Maar ook in een westers land als de Verenigde Staten wordt nog geen tien procent van alle nieuwbouw gebouwd naar ontwerp van een architect.

De marginale rol van architectuur

in de metropolen betekende voor de curator van de vorige biënnale, de Engelse hoogleraar stedenbouw Richard Burdett, echter niet dat architecten hun beroep maar moesten opgeven. Integendeel, de tiende architectuurbiënnale was een oproep aan architecten bij te dragen aan betere, mooiere steden. Architecten aller landen, verbeter de wereld, zo was het devies in Venetië twee jaar geleden. Maar hoe ze dat moesten doen, vertelde Burdett er niet bij.

Op deze elfde biënnale zoekt Betsky het antwoord op deze oproep in het verleggen van de grenzen van de architectuur. Architectuur is beyond building, het bouwen voorbij.

Maar dit is uiteindelijk een dood spoor. De architect is geen socioloog. Ontwerpen en bouwen blijven de enige manieren waarop architecten kunnen voldoen aan de eis, en aan hun eigen verlangen, om de wereld te verbeteren. Dat is waar ze goed in zijn, dat is waar ze voor ze voor opgeleid zijn en dat is ook wat de meest architecten willen.

Tenzij hij tevreden is met een leven als papieren architect die zich uitleeft in onbouwbare utopieën, is een architect nu eenmaal geen vrije kunstenaar. Hij is en blijft een beoefenaar van een toegepaste kunst die rekening moet houden met het dagelijks gebruik van zijn gebouw en met talloze wetten en bepalingen.

Door zich te richten op het nevelige gebied voorbij de architectuur, in plaats van op de architectuur zelf, is het vak bezig zichzelf te marginaliseren. Architecten mogen bestuurders en ontwikkelaars dan niet meer het verwijt maken dat ze buiten spel staan, want dat hebben ze zelf gedaan.

Alleen door gebouwen te ontwerpen kan een architect de wereld mooier en beter maken. Gebouwen zijn dan ook niet de grafzerken van de architectuur, maar het wezen.