Het Dordrechts Museum heeft `zijn gezicht terug`

Amsterdam, 12 sept. Het Dordrechts Museum heeft het schilderij Gezicht op Dordrecht (1651) van Jan van Goyen aangekocht van de erven Goudstikker. Daarmee is de actie `Geef Dordrecht zijn gezicht terug` succesvol afgerond. Met deze actie deed het museum het afgelopen half jaar een beroep op fondsen, bedrijfsleven en particulieren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het Dordrechts Museum onlangs 775.000 euro toegezegd voor de aankoop van het schilderij. Met de steun van velen is nu de benodigde 3,5 miljoen euro bij elkaar gebracht. Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum, is `dolblij`. ”Wat ik zo bijzonder vind is dat de hele stad heeft bijgedragen aan de koop van het schilderij. Veel mensen hebben geld overgemaakt, er is zelfs een particulier die 50.000 euro heeft geschonken. Het schilderdij is nu letterlijk een openbaar kunstbezit geworden. Het is een icoon voor de stad.” Gezicht op Dordrecht (1651) hing een halve eeuw in Dordrecht, maar was geen eigendom van het museum. In 2006 ging het naar de rechtmatige eigenaren, de erven Goudstikker. Het schilderij wordt tijdelijk opgehangen in Simon van Gijn - museum aan huis. Vanaf 2010 krijgt het schilderij een vaste plek in het nieuwe Dordrechts Museum.