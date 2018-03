Het 'beest van Asturië' is terug in de Vuelta

Als het in Spanje morgen net zulk slecht weer is als gisteren, wacht de renners in de Vuelta een helse dag. Zonder de afgestapte Oscar Freire staat de etappe naar de top van de Alto de l’Angliru op het programma, de beklimming van ‘het beest van Asturië’.

De Angliru werd zes jaar geleden voor het laatst in het routeschema van de Vuelta opgenomen. De beelden van de tocht in de stromende regen naar de top van de alto, die op bijna 1.573 meter boven de zeespiegel is gesitueerd, liggen de wielerliefhebbers vast nog in het geheugen. De Spaanse klimmer Roberto Heras won zoals zijn landgenoot José Maria Jiménez (1999) en de Italiaanse klimmer Gilberto Simoni (2000) dat in de twee eerdere beklimmingen van de Angliru ook deden.

In het noodweer dat de Vuelta op weg naar de Angliru in 2002 trof, gingen veel renners onderuit. De Schot David Millar (geen klimmer) kwam uit protest tegen de zware omstandigheden op grote achterstand met de fiets in de hand over de eindstreep. Heras, die de etappe won, zou dat jaar ook de eindzege in de Vuelta opeisen. Een paar jaar later werd Heras betrapt op het gebruik van epo, waardoor hij zijn eindzege van de Vuelta in 2005 moest afstaan. Vorig jaar stopte Heras met wielrennen. Hij won driemaal de Vuelta.

De eerder genoemde winnaar van de Angliru-etappe in 1999, Jiménez, had ook een besmet sportverleden. Hij vertoonde als wielrenner en mens veel overeenkomsten met de betreurde Italiaanse klimspecialist Marco Pantani. Jiménez gold in de jaren negentig als de beste Spaanse klimmer. In 2001 moest de zwager van Tourwinnaar Carlos Sastre zijn loopbaan beëindigen omdat hij aan zware depressies leed, zoals Pantani. Hij was verslaafd aan alcohol en drugs, en overleed in 2003 in een psychiatrisch ziekenhuis.

Aan drama’s en mythen geen gebrek zodra de ervaringen met het ‘beest van Asturië’ ter sprake komen. Pedro Horillo, een Spaanse renner van de Rabobankploeg, ziet vast weer met vrees de etappe van morgen tegemoet. In zijn column in El País schreef hij al in 2002 over de Angliru: ‘...met de zwaartekracht in gevecht op de onmogelijke flanken van de Angliru... ze vechten tegen de innerlijke stem die zegt dat het een strijd tussen de berg en hem is en dat je verder nergens aan moet denken, niet aan de etappe, niet aan het klassement. Je bent helemaal alleen, met wat er nog voor je ligt.’

Ondanks de roep van veel renners om de etappekoersen als de Tour de France, de Giro d’Italia en de Vuelta a España minder zwaar te maken, zodat de aanvechting om dope te gebruiken wordt beperkt, heeft de Spaanse organisatie toch weer besloten ‘onmenselijk zware’ beklimmingen als die naar de Alto de l’Angliru op te nemen in het routeschema. Juist in Spanje, dat als sportnatie in het algemeen en wielernatie in het bijzonder in een kwaad daglicht staat door dopingpraktijken. Maar organisaties willen spektakel bieden in de concurrentiestrijd met andere grote ronden. En sponsors en televisie willen waar voor hun geld.

De ‘koninginnenrit’ (de zwaarste bergetappe) dient spectaculair en vooral dramatisch te verlopen. Zoals in de Tour Alpe d’Huez en in de Giro de Stelvio. Waarom de Angliru zo zwaar is? De pas heeft op sommige stukken een stijgingspercentage van 23 procent. Gemiddeld is het stijgingspercentage van 9,9 procent. De klim die 12,55 kilometer lang is, heeft op drie kilometer van de top een stijgingspercentage van 23,6 procent. Dan volgen nog stukken van 18 procent en 21 procent. De etappe is 209,5 kilometer lang. Voor de Angliru wacht de renners nog drie korte beklimmingen. Een voordeel: vandaag was er een rustdag. Een nadeel, zondag is er weer een zware etappe, met aankomst op de Fuentes de Ivierno (1.500 meter)

De weersvoorspellingen zijn allerminst gunstig. Er wordt noodweer verwacht. Net als gisteren, toen de renners in de stromende regen 186 kilometer over de heuvels moesten afleggen. Alejandro Valverde, een van de favorieten voor de eindzege, liet zich in het slechte weer verrassen en verloor de aansluiting met de concurrenten (klassementsleider Egoi Martinez, Levi Leipheimer, Alberto Contador en Carlos Sastre). Hij kwam op 3 minuten en 23 seconden binnen van winnaar Paolo Bettini.

De Italiaanse winnaar was in de stijgende laatste kilometers in Suances superieur aan de andere renners. Bettini haalde daarmee zijn gram op ploegleider Lefevere, die zegt geen geld meer te hebben om het contract met de wereldkampioen te verlengen.