Herstel Europese economie in zicht

Op één plek in Europa is geen sprake van een snelheidsprobleem. De subatomische deeltjes bewegen zich zo snel als iemand zich maar wensen kan in de deze week in werking gestelde deeltjesversneller, de Large Hadron Collider bij Genève. Maar de Frans-Zwitserse ondergrondse tunnel is wel een uitzondering. Boven de grond gaat alles veel langzamer.

De jongste voorspelling van de Europese Commissie, die woensdag naar buiten werd gebracht, ziet vrijwel geen groei van het bruto binnenlands product meer voor de rest van dit jaar, na een kleine daling van de groei in het tweede kwartaal. Dat is een groot verschil met de voorspelling van dit voorjaar. Toen werd nog verwacht dat de groei zich het hele jaar door op een niveau van 2 procent zou handhaven – beter kan bijna niet voor de verzadigde economie van de Europese Unie.

Er is geen deeltjesfysica voor nodig om te begrijpen waarom de Europese economische groei vertraagt. Duurdere grondstoffen, moeilijker verkrijgbare kredieten en een tragere groei op belangrijke exportmarkten hebben allemaal voor problemen gezorgd.

Toch zal de Europese economie niet in een zwart gat verdwijnen. Het succes van de LHC – een hightech project dat 6 miljard euro gekost heeft, voor een groot deel betaald uit subsidies – herinnert eraan dat Europa een geavanceerde economie herbergt.

Daarbij beperkt het goede nieuws zich niet tot de wetenschap. De verzorgingsstaat, de grootste economische vertragingsfactor in Europa, is minder verstikkend geworden. Het werkloosheidspercentage staat op het punt te gaan stijgen, maar dat gebeurt pas nadat het is gedaald van 9 procent in 2004 naar de huidige 6,8 procent, veel lager dan wat europessimisten voor mogelijk hadden gehouden. De overheidstekorten, een ander traditioneel probleem, bevinden zich grotendeels op een redelijk peil.

De komende maanden zal het economische nieuws uit de Europese Unie waarschijnlijk slecht blijven. Maar de signalen van een herstel tekenen zich al af. De export zou hulp moeten krijgen van de scherpe waardevermindering van de euro. De dramatische daling van de grondstoffenprijzen kan voor verlichting zorgen. En hoewel de gebruikelijke neiging om de prijsstijgingen in de lonen te compenseren de inflatie dreigt aan te wakkeren, kan dit ook helpen de consumptie te bevorderen.

De Europese economie is minder mysterieus dan de oorsprong van het heelal, waar de deeltjesversneller licht op zou moeten werpen. Maar economen hebben zich laten verrassen door de snelheid waarmee de recente inzinking in de EU zich voltrok. Ze zouden ook wel eens verrast kunnen worden door een onverwachts snel herstel.

Edward Hadas

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com