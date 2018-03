Hans Teeuwen heeft zichzelf in drieën gedeeld

Hans Teeuwen bestaat tegenwoordig in drievoud. Ruim drie jaar geleden zei hij „gewoon even klaar” te zijn met de reguliere cabarettournees. Daarna regisseerde hij de amusante film Masterclass en maakte geen verdere plannen bekend. Voortaan ging hij alleen nog maar doen waar hij zin in had. Wat dat dan wel zou zijn, moesten we maar afwachten. Pas de laatste tijd begint duidelijk te worden waarin Teeuwen tegenwoordig aardigheid heeft. Hij blijkt zichzelf in drieën te hebben gedeeld: af en toe zingt hij, soms werkt hij als stand-up comedian in Engeland en regelmatig maakt hij filmpjes voor een eigen site. En het wordt dus hoog tijd hem weer eens te recenseren.

Om te beginnen: over de zanger niets dan goeds. Hans Teeuwen is door anderen al geprezen om de bekwame wijze waarop hij Frank Sinatra benadert, maar dat zou suggereren dat hij de grote meester alleen maar nazingt. Terwijl hij in werkelijkheid de imitatie allang voorbij is. Zijn stem heeft Sinatra’s metalige klank, dat is waar, maar in frasering en timing is Teeuwen een origineel vocalist met een heel eigen spanning. Zie een eerder optreden in Panama in Amsterdam, dat intussen op dvd is verschenen en bovendien op 20 september wordt uitgezonden door de NPS. Of zie een van de vijftien concerten die hij komend seizoen nog geeft, met zijn all-star-begeleiders Benjamin Herman, Ruben Hein, Kasper Kalf, Jesse van Ruller en Joost Kroon. Ongelooflijk, hoe Teeuwen nog volop eer kan inleggen met bijna stuk gezongen nummers als Fly me to the moon en The lady is a tramp. Wie nu nog denkt dat Robbie Williams er als crooner óók wel wat van kan, moet zich schamen.

De tweede Teeuwen is de stand-up comedian wiens optreden in het Soho Theatre in Londen meestal pas kort van tevoren wordt aangekondigd. Zo kort dat ik hem daar nog niet heb kunnen zien. Maar blijkens de positief verblufte toon van de comedy-recensies („like Jerry Lewis on acid”) is hij hard op weg om ook in het Engels – met de beste nummers uit zijn vijf Nederlandse shows – uit te blinken als neurotisch komiek op eenzame hoogte. Een goed voorbeeld is zijn onbedaarlijke ode aan Nostradamus („with his trousers green and tight”) die op YouTube al ruim 200.000 kijkers heeft getrokken.

En de derde is de man die filmpjes maakt op www.hansteeuwen.tv. Gekke filmpjes, zoals de namaak-interviews die hem worden afgenomen door geestverwanten als Pierre Bokma en cartoonist Gummbah, en de telefoongesprekken waarin nietsvermoedende lieden geen verweer hebben tegen de quasi-serieuze manier waarop Teeuwen hen doorzaagt – volgens het procédé dat al jaren geleden op de radio werd beoefend door Dolf Brouwers en Jack Spijkerman. Ook is er, bijvoorbeeld, een demonstratiefilmpje over de erotische mogelijkheden van huiselijk meubilair („is die kast niet zacht?”). Grappig, maar ook wel wat vormeloos bij elkaar geïmproviseerd.

Zodat die derde Hans Teeuwen wat mij betreft toch een beetje in de schaduw blijft staan van de andere twee.