Handelstekort VS hoger door olie

Washington, 12 sept. Het handelstekort van de Verenigde Staten is in juli onder invloed van de hoge olieprijs opgelopen naar 62,2 miljard dollar (44,6 miljard euro). Dat is het hoogste tekort sinds maart 2007. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel gisteren bekend. Het hogere handelstekort was vooral het gevolg van de olieprijs, die in juli gemiddeld 124 dollar per vat noteerde. Die maand werd zelfs een record bereikt van ruim 147 dollar. Vanmorgen stond de Amerikaanse olieprijs op 101 dollar.