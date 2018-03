Een heel jaar heeft hij ernaar uitgekeken. Nu is het dan eindelijk zover. Zoon wordt zeven. Al weken ventileert hij dagelijks zijn verjaardagswensen en -orders. Kne’x wil hij, een gereedschapskist, een robottaart en een handboor. De kist, een lichtgewicht grijs modelletje, makkelijk te openen en te sluiten, heb ik snel gevonden, maar zo’n handboor blijkt lastig verkrijgbaar. Een medewerker van de Gamma verwijst me naar een ijzerwarenhandel. „Die zit er al honderd jaar, die heeft vast nog wel zo’n kreng liggen.”

Zoons gezicht vat vlam als hij zondagochtend het gereedschap uitpakt. Het is ook een mooi apparaat, met een zwaar, rood wiel en een zwart handvat waarin je losse boortjes op kunt bergen.

„Nu kan ik eindelijk een écht vliegtuig bouwen”, zucht hij.

Het huis vult zich met bezoek, de kaarsen worden ontstoken en er wordt gezongen. De robot wordt onthoofd en zijn m&m ogen zonder pardon verwijderd. „Mam”, fluistert zoon in mijn oor, „weet je waar ik me ook heel erg op verheug? Dat iedereen straks weer weggaat.”

Een paar dagen later volgt het kinderpartijtje. Ook daarover hebben we duidelijke orders gekregen. Knutselen en een speurtocht. Tien zevenjarigen storten zich op karton en ijzerdraad, zoeken naar de schat in opengebroken Vinexstraten en laten een gillende chaos achter.

Als ik naar de wc ga, zit zoon witjes uit te blazen op de trap. Zoveel kinderen. die allemaal schreeuwen en allemaal wat anders willen. „Is het bijna afgelopen?”

Dankbaar retourneer ik de gasten aan hun rechtmatige ouders. Als het puin is geruimd, inspecteer ik samen met zoon zijn work in progress in de achtertuin. Een romp, twee zijbeuken met vleugels van spaanplaat, waarop twee scharnierende kleppen. „Om te remmen”, legt hij uit. Alles bevestigd met zo’n driehonderd schroeven. „Als hij klaar is zet ik ’m op de schuur en vlieg ik naar beneden.” Ik knik moe.

’s Avonds als ik hem naar naar bed breng aait hij gedachteloos mijn haar. „Jullie hebben het goed gedaan mamma”, zegt hij. „Jij ook”, antwoord ik. Dan ga ik naar beneden en spuit met glazuur 24 lachende gezichtjes op koek, om morgen uit te delen.

Roos Ouwehand