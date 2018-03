Londen

Een fantoomeiland is een niet bestaand eiland dat soms zelfs eeuwen op landkaarten stond. Sinds vier jaar is de Schot Charles Avery bezig met een gedetailleerde schepping van een denkbeeldig eiland. In The Islanders: An Introduction wordt voor het eerst het hele project en dus het hele ‘eiland’ gepresenteerd. Teksten, tekeningen, installaties, beeldhouwwerk, filosofische vragen en antwoorden, stimuleren de bezoeker het eiland in hun hoofd te creëren. Avery bracht zijn jeugd door op het eiland Isle of Mull, dus het project is niet helemaal denkbeeldig. Het is de bedoeling dat het complete werk in een grote serie encyclopedieën komt te staan. Hierna gaat de expositie naar het Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh en vervolgens naar Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

T/m 8 nov, Charles Avery, The Islanders: An Introduction in het Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, 14 Wharf Road, Londen N1, 0044 207 490 7373 & www.parasol-unit.org

Londen en Cambridge

Geïnspireerd door het verhaal Moeder van de Zee vertrok Tiina Itkonen in 1995 naar Groenland. De Finse, die ooit zei: ‘Als ik mijn ogen sluit, ben ik in Groenland en de stilte is volmaakt’ laat dat in foto’s zien: van de kristalachtige blauwe landschappen tot de intieme portretten van Eskimo’s in kleding van ijsbeerbont. De foto’s tonen ook de invloed van het westen op het leven van de autochtonen.

T/m 7 okt, Tiina Itkonen - Ultima Thule, Michael Hoppen Gallery, 3 Jubilee Place, Londen SW3, 004420 7352 3649 & www.michaelhoppengallery.com; T/m 8 nov Scott Polar Research Inst, University of Cambridge www.spri.cam.ac.uk

En verder:

T/m 4 jan Francis Bacon, Tate Britain, Millbank, London SW1, 0044 207887 88 88 & www.tate.org.uk; t/m 21 sept, Huang Yong Ping-Frolic, een installatie over de opiumoorlogen in de 19de eeuw tussen China en Groot-Brittannië, Barbican Art Gallery, Silk Str, Londen EC2, 004420 76 38 8891 & www.barbican.org.uk