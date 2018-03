`Goede discussie` Cyprische leiders

Nicosia, 12 sept. De leiders van Grieks- en Turks-Cyprus, Dimitris Christófias en Mehmet Ali Talat, hebben gisteren ”een goede discussie” gehad over de mogelijkheden tot hereniging van het sinds 1974 verdeelde eiland. Dat heeft VN-bemiddelaar Alexander Downer in Nicosia meegedeeld. ”Maar er is duidelijk een lange weg af te leggen”, zei hij. Het was het eerste inhoudelijke gesprek tussen de twee leiders. Het aantreden van Christófias als president van Cyprus, een politieke geestverwant van Talat, heeft hoop gewekt op een oplossing.