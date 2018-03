God laat zich niet binden aan teksten

Guus Kuijer: Waarom kinderen wel cowboytje, maar nooit Jezusje of Mohammedje spelen. Querido, 40 blz. € 6,95.

Er zijn twee dingen die Guus Kuijer vooral duidelijk wil maken in zijn pamflet Waarom kinderen wel cowboytje, maar nooit Jezusje of Mohammedje spelen en die hebben geen van tweeën een erg nauwe band met de titel. Het ene is dat de belangrijkste bijdrage van het jodendom, het christendom en de islam is gelegen in het begrip barmhartigheid. ‘Deze drie godsdiensten kwamen tot het inzicht dat de wet zonder barmhartigheid geen recht oplevert.’ Dat is een belangrijk punt dat hij tegen het eind van zijn pamflet herhaalt. Behalve dat hij het belang van barmhartigheid daarmee onderstreept, maakt Kuijer er ook mee duidelijk dat hij niet rabiaat tegen de drie grote monotheïstische godsdiensten gekant is, al heeft hij er heel wat op aan te merken. De zoektocht naar een rechtvaardiger wereld heeft zijn sympathie.

Het tweede, minstens zo belangrijke punt is dat een godsdienst of een godsbeeld niet stil staat, of dat althans niet zou behoren te doen. De wetten en regels, de morele inzichten die geformuleerd werden in de heilige boeken, waren toen redelijk, nu niet meer. De god die toen optrad zoals je dat van een god mocht verwachten, vinden we nu wreed. Het zou goed zijn, zo betoogt Kuijer, als gelovigen hun opvattingen zouden aanpassen. Hij verwijst naar Teresa van Ávila die ooit uitgeroepen zou hebben: ‘Denkt u dat God zich laat binden aan een tekst?’

Iemand die een god beschrijft die wreed is, is godslasterlijk. Destijds was God dat niet, nu wel. Wie onverminderd gelooft dat Christus gekruisigd is voor onze zonden, moet ‘met een onveranderde God hetzelfde aanbod nu in 2008 nog steeds aanvaardbaar vinden. Dan moeten ze kunnen aanzien dat een onschuldig man wordt dood gemarteld om hen van hun schuld te verlossen.’

Dat klinkt erg cru, en je zou makkelijk kunnen denken: wat kan het Kuijer schelen of iemand al of niet in de verlossende kruisdood van Christus gelooft. Maar, zegt Kuijer, dat is ook voor een ongelovige van het grootste belang: ‘Het is voor mij als ongelovige niet alleen griezelig wanneer mijn buurman gelooft dat God wreed is en wreedheid aanbeveelt, het is ook kwetsend voor mijn rechtsgevoel.”

Kuijer begint zijn pamflet bij zijn eigen en anderkinds kindergeloof en in het eerste hoofdstuk meet hij veel van de gedragingen van bijbelse figuren af aan of een kind die redelijk of begrijpelijk zou vinden. Daarmee verhoogt hij het niveau van zijn betoog niet steeds. Hoe simpeler voorgesteld, hoe onzinniger veel verhalen en opvattingen lijken, maar de weerlegging van een dergelijke lange denktraditie is overtuigender als je de indruk wekt de denkbeelden erin serieus te nemen, en serieus op hun waarde te beoordelen. Dat kinderen geen Jezusje spelen, überhaupt eigenlijk nooit spelletjes doen met bijbelse figuren in de hoofdrol, omdat ze zich niet met die figuren kunnen identificeren, tja. Kinderen spelen evenmin vaak de drie biggetjes of Roodkapje. Dat blijven fijne verhalen. Maar, zegt Kuijer, in de figuur van Roodkapje, ‘een kind dat geen verschil ziet tussen een wolf en haar oma!’, hoeft tenminste niemand te geloven. En dat is waar.