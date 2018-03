Glasdagen Leerdam Dit weekend zijn in Leerdam de Glasdagen. Tientallen glazen ogen drijven in de installatie Sky Eye in het haventje voor de Glasblazerij. Binnen zijn er demonstraties glasblazen en op de werkvloer in de Glasfabriek een paar honderd meter verderop is de 20ste Leerdamse Glaskunstbeurs. Royal Leerdam Crystal organiseert in de fabriek een expositie met nieuw werk van Frank Borst, Jan Jansen en anderen. In het nabij gelegen Fort Asperen is kunst en experimenteel glaswerk te zien op de expositie Dichter op de huid. Za en zo van 10-17u. Inl: www.stichtingglas.nl OLYMPUS DIGITAL CAMERA