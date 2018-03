Gengewassen niet meer te vermijden in voedsel

Ongemerkt rukken genetisch gemodificeerde gewassen steeds verder op in de voedselketen. Ook mensen die bewust biologisch voedsel kopen, dat geen gengewassen mag bevatten, komen er mee in aanraking. Het wordt steeds moeilijker om voedselkanalen geheel gescheiden te houden, zo bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De Europese Unie is veel trager met het toelaten van gengewassen dan andere landen. De Unie wordt daarmee „een eiland” in de wereld, constateerde Janneke Snijder (VVD), die wil dat Nederland zich inzet voor een snellere toelating. „Leve het eiland Europa”, stelde Kees Vendrik (GroenLinks) want „mensen die van gengewassen gevrijwaard willen blijven, moeten dat gegarandeerd krijgen. Te zot voor woorden als dat niet kan.”

Dat laatste wordt langzaam maar zeker een probleem. Een jaar geleden deed de veevoerindustrie al z’n beklag bij minister Verburg (Landbouw, CDA) omdat het steeds moeilijker werd om grondstoffen als soja voor veevoer te kopen die niet zijn gemodificeerd. In grote sojaproducerende landen als de Verenigde Staten en Argentinië is tegenwoordig al 90 procent van de geteelde soja genetisch gemodificeerd, zei Verburg gisteren. In Brazilië is dat 65 procent. Soja uit deze landen is van levensbelang voor de intensieve veehouderij in Nederland, zoals de miljoenen varkens die altijd op stal staan.

Deze week kreeg de industrie eindelijk haar zin. Afgelopen maandag stemde de Europese Commissie (de ministers van Landbouw hadden, als gebruikelijk bij dit onderwerp, geen overeenstemming kunnen bereiken) voor het eerst in met de import en verwerking van een gensoja. Het gaat om een product van de Duitse fabrikant Bayer, dat op het Amerikaanse continent al veel wordt geteeld. Het mag hier nog niet worden geteeld, maar wel geïmporteerd en verwerkt. Al eerder werd een aantal koolzaad- en maïssoorten goedgekeurd.

De consument zal dit gensoja niet kunnen ontlopen. „Keuzevrijheid”, stelde Esther Ouwehand (PvdD), „bestaat alleen als we het op etiketten van vlees vermelden als het dier genvoer heeft gegeten.” Maar de burger krijgt deze keuzevrijheid niet. „Een dier dat gengewassen te eten heeft gekregen is zelf geen gemodificeerd product”, stelde Verburg. Dus is in de EU afgesproken dat melk of vlees van zulke dieren geen speciale vermelding hoeft te krijgen. „De consument heeft daar geen behoefte aan, zo blijkt uit onderzoek”, meende Verburg.

Onderzoek onder 25.000 Europeanen toonde in 2006 aan dat slechts 27 procent van de Europese bevolking steun geeft aan de verdere ontwikkeling van gentechnologie. Nederland zit onder dit gemiddelde. „We begonnen dit debat ooit vanuit het principe dat de keuzevrijheid van de burger gegarandeerd zou worden”, zei Krista van Velzen (SP) spijtig.

Die vrijheid is zelfs voor consumenten van biologische producten niet gegarandeerd, zo bleek uit een brief die Verburg afgelopen woensdag naar de Kamer heeft gestuurd. De Algemene Inspectiedienst constateerde in 2006 en 2007 tijdens steekproeven dat in 18 procent van het biologische veevoer gensoja aanwezig was, terwijl in biologisch veevoer geen gengewassen horen te zitten en in die jaren de import van gensoja bovendien nog volledig verboden was.

Vermenging blijkt echter onvermijdelijk. De aanwezigheid van gengewassen was in alle gevallen „onvoorzien”, aldus Verburg over het AID-onderzoek. Daarom hanteert de EU al geen nulnorm meer voor de aanwezigheid van gengewassen in biologisch voer. Zolang het percentage gengewas minder is dan 0,9 procent doen de autoriteiten alsof er niets aan de hand is. Overigens liep de AID bij zijn onderzoek tegen twee partijen aan waarbij ook die norm werd overschreden en die dus helemaal niet in de handel hadden mogen worden gebracht. Tegen de tijd dat dit resultaat uit het laboratorium kwam, was het voer echter al op.

Is dit nu allemaal erg? Risico’s van gengewassen voor de volksgezondheid of het natuurlijk milieu „zijn nooit nul”, erkende ook de grote voorstander van gengewassen Henk Jan Ormel (CDA), maar hij bagatelliseerde dat risico door het te vergelijken met de teelt van gewone maïs in Nederland want „die hoort hier ook niet thuis”. Uitsluiten van risico’s is onmogelijk, maar nu er „geen aanwijzing is dat er een verschrikkelijk gevaar is voor de volksgezondheid”, aldus Ormel, moeten we de gengewassen maar gewoon accepteren.