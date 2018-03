FreeDesigndom Amsterdam/Utrecht Tijdens 4 Weeks of FreeDesigndom, de designmanifestatie in Amsterdam en Utrecht die nog tot 12 oktober duurt, geeft het Stedelijk Museum Post CS enkele presentaties rondom vormgeving. De beroemde collectie toegepaste kunst en vormgeving van het museum wordt toegelicht evenals het ontwerp van de horeca in het nieuwe Stedelijk Museum. Verder zijn er exposities, lezingen, rondleidingen en andere activiteiten op het gebied van mode en vormgeving. Inl www.stedelijk.nl en www.freedesigndom.com