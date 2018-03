Frankrijk Versailles De aanhangers van het Franse historische erfgoed zijn in alle staten. Heiligschennis noemen ze het exposeren van zeventien monumentale werken van de koning van de néopop en de kitsch Jeff Koons (1955) in de tuinen en de vertrekken van het Kasteel van Versailles. Buiten de Frac Aquitaine bezit geen enkel museum in Frankrijk werken van Koons. Jean-Jacques Aillagon, oud-minister van cultuur en Président du domaine de Versailles, lapt alle kritiek aan zijn laars. Hij droomde allang van een expositie van Koons in ‘zijn’ domein. Vooral sinds hij de beroemde hedendaagse kunstcollectie van François Pinault in het Palazzo Grassi van Venetië installeerde waar Koons in 2006 een ereplaats had. Het is moeilijk om onverschillig te zijn tegenover Koons Balloon Flower 3, Split Rocker en Moon Light Blue buiten en binnen het Château de Versailles. T/m 14 dec, www.chateauversailles.fr Photomontage of "Lobster" by US contemporary artist Jeff Koons set in the "Salon de Mars" at Versailles castle released on June 18, 2008 by the Chateau de Versailles and Jeff Koons studio. The giant lobster and 15 other sculptures of the US artist will be on display from September 10, 2008 through fall at the prestigious castle, outside Paris. AFP PHOTO Chateau de Versailles - Atelier JK- JEFF KOONS ++ RESTRICTED TO EDITORIAL USE/NO SALES/GETTY OUT ++

