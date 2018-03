Foto`s Ethiopië

In het CS van 29 augustus bespreekt Bianca Stigter de overweldigende lichaamskunst van volken in de Ethiopische Omovallei. Zij concludeert terecht dat deze zich heeft ontwikkeld door de komst van toeristen die exotische plaatjes willen. Helaas heeft schoonheid een schaduwkant. Voor een fotosessie in een Mursidorp betalen toeristen een forse entré aan het dorpshoofd en 2 birr (20 cent) per foto aan de `modellen`. Met dat geld worden niet alleen vuurwapens gekocht, met dramatische gevolgen voor de wildstand, maar ook jerrycans arake, een lokaal gestookte sterke drank. Het komt regelmatig voor dat na het middaguur een heel dorp laveloos is.