'Film kan mensen helpen'

Zijn laatste film, Secret Sunshine, veroorzaakte in eigen land een klein schandaal. Met name de beklemmende manier waarop regisseur Lee Chang-dong (1954) de groeiende evangelisch-christelijke gemeenschap in Zuid-Korea afschilderde, viel niet bij iedereen in goede aarde. „Men zag Secret Sunshine als een aanklacht tegen religieuze hysterie, maar de film is natuurlijk veel meer. Hij gaat over een vrouw die de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt”, vertelde Lee. Hij is in Amsterdam ter gelegenheid van het retrospectief van zijn werk dat het Filmmuseum organiseert bij het uitbrengen van deze film.

Secret Sunshine vertelt het verhaal van Shin-ae die na de dood van haar man terugkeert naar zijn geboorteplaats, Milyang (de ‘secret sunshine’ uit de titel). Daar ontmoet zij een goedmoedige garagehouder en net als je denkt dat zij haar leven weer op de rails heeft, overvalt het noodlot haar nogmaals. Op een intrigerende manier verandert de film dan van een melodrama in een thriller. Op het moment dat het lijkt dat Shin-ae aan haar tragiek ten onder zal gaan vindt zij troost in de handen van een groep born again christenen. Hun bekeringseuforie blijkt verstikkender dan haar verdriet. Actrice Jeon Do-yeon werd vorig jaar in Cannes voor haar rol van Shin-ae onderscheiden met de prijs voor beste actrice.

„Het christendom is groeiende in Zuid-Korea”, bevestigt Lee Chang-dong. „Ik denk dat nu ruim eenderde van de bevolking zich heeft bekeerd. En dan hebben we het over het christendom dat door de Amerikanen is geïmporteerd. Dat is een extreme vorm van het geloof die is gericht op bekering en minder op traditie zoals het christendom in Europa of het boeddhisme in Korea.”

Lee is een van de toonaangevende

figuren in de Zuid-Koreaanse new wave op filmgebied. De afgelopen jaren oogstte regisseur Kim Ki-duk veel internationaal succes met zijn filmtheaterhit Bin-jip en met Breath, die deze zomer in Nederland rouleerde. Ook de vindingrijke monsterhorror van The Host van Bong Joon-ho veroverde vorig jaar Nederland. En de wraakfilms van Park Chan-wook vielen zo in de smaak bij Quentin Tarantino dat hij zijn Kill Bill-tweeluik er deels op baseerde.

Lee Chang-dongs films zijn ingetogener van stijl. Sociaal-realistischer. „Communicatie tussen mensen is mijn hoofdthema”, zegt hij stellig. Maar ook onze verhouding met de wereld om ons heen. „Ik zoek naar een realisme dat niet zo dichtbij is dat de toeschouwer zich met de personages gaat identificeren, maar ook niet zo ver af dat het objectief wordt. Dat heeft te maken met de plek van de camera en het ritme van het shot. Dat is het ritme van de menselijke hartslag.”

Vier films telt zijn oeuvre pas, maar niet iedere filmmaker gaat er dan ook even tussenuit om minister van Cultuur en Toerisme te worden, zoals Lee in 2003 deed. „Dat was een van die zure appels waar je in het leven doorheen moet bijten”, zegt hij met een glimlach. „President Roo Moo-hyun wilde per se iemand uit het culturele veld op die post en mijn naam werd vaak genoemd. Maar het was een erg pijnlijke ervaring, want je kunt maar heel weinig bewerkstelligen.”

Niet dat Lee ongemakkelijke ervaringen uit de weg gaat. Iets lastigs proberen was misschien wel de voornaamste reden om zijn schrijverscarrière ruim tien jaar geleden vaarwel te zeggen en in te ruilen voor een leven als filmmaker: „Ik was ontevreden met mijn leven en vroeg me af of dit het nu was. Als ik sterk genoeg was geweest, was ik in de bouw gaan werken. Film maken kwam het dichtstbij: gecompliceerde en fysieke arbeid op een set. Het was een vorm van zelfkastijding.”

Dat woord zelfkastijding valt niet voor niets, bevestigt de langzaam, maar zich secuur in het Engels uitdrukkende regisseur. Voor lastige zinsneden gaat hij soms te rade bij een tolk. „Mijn eerste twee films Green Fish en Peppermint Candy kwamen voort uit die behoefte om terug te kijken op mijn leven, de balans op te maken. Op een dag zag ik mijn gezicht in de spiegel tijdens het scheren en ik realiseerde me hoezeer ik tussen mijn twintigste en mijn veertigste veranderd was. Ik kon alleen maar hopen dat ik van binnen ook iets geleerd had.”

In Green Fish uit 1997 keert een jonge man terug uit het leger om te zien hoezeer zijn familie de voorbije jaren verarmd is. In een poging een nieuw leven op te bouwen raakt hij verstrikt in het gangstermilieu van Seoul. De aloude strijd tussen traditie en vooruitgang lijkt bij Lee op een nogal uitzichtloze manier beslecht in het voordeel van Coca Cola, mobiele telefoons en wolkenkrabbers. In Peppermint Candy laat hij twee jaar later een suïcidale student terugkijken op zijn leven. In rap tempo zien we hoe hij van een idealist in een teleurgesteld man verandert.

„Mijn voornaamste interesse

ligt in menselijke geschiedenissen. Hoe reageren mensen op de veranderingen om hen heen en in henzelf? Wat maakt iemand tot mens? Je kunt het individu niet los zien van z’n omgeving, de samenleving waarin hij leeft, z’n sociale omstandigheden. Dus zeggen al mijn films ook iets over de Koreaanse maatschappij en geschiedenis. Bovendien ben ik me ervan bewust dat voor een westers publiek mijn films ook de enige manier zijn waarop ze met het leven in Zuid-Korea in aanraking komen. Ze werken als een venster op mijn land.”

Dat schept verplichtingen en verwachtingen, realiseert hij zich. Met name de manier waarop mensen in Zuid-Korea en daarbuiten de politieke boodschap van zijn film decoderen verschilt nogal. „In Zuid-Korea is men geneigd mijn films wat politieker en maatschappijkritischer te interpreteren. In het Westen heeft men meer oog voor de universele kanten van het verhaal.”

Met Oasis brak hij pas echt in het Westen door. De film over een spastische vrouw die een relatie aangaat met een zwakzinnige misdadiger was compromisloos, ontroerend en soms ook shockerend. Lee: „Oasis gaat ook over communicatie tussen de film en het publiek. Het meeste moeite hebben mensen om open te staan voor iets wat ze vreemd vinden, of lelijk, of eng, zoals in het geval van de spastische vrouw. Tijdens de première op het Filmfestival Venetië, waar de film diverse prijzen won, was men zelfs verontwaardigd dat de actrice, Moon Soo-ri, een mooie vrouw was en niet spastisch, zo geloofwaardig vonden ze haar spelen. Alle films verkopen fantasieën, maar als het te realistisch wordt, dan wordt het plotseling bedreigend.”

Ook Secret Sunshine komt voort uit zijn drang het publiek te confronteren, denkt hij. „Het is een film over hoe de religieuze waarheid wordt verkocht. Maar ik had een heel bescheiden uitgangspunt. Ik wilde een film maken die een kleine kern van waarheid zou bevatten. Secret Sunshine gaat over pijn en verlies en hoe niemand daarvan gevrijwaard blijft. Iedereen is bezig zich daar tegen te verzekeren, van te genezen, met psychiatrie, religie. Maar hoe zit het eigenlijk met film? Film is niet slechts entertainment. Film kan ook de betekenis van het leven bevatten. En dus wilde ik een film maken die helpt de vreugde van het leven in te zien.”

Retrospectief Lee Chang-dong in Filmmuseum, Amsterdam, www.filmmuseum.nl. Secret Sunshine is te zien in Filmmuseum, Amsterdam; Haags Filmhuis; Images, Groningen, ’t Hoogt, Utrecht.