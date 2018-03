Festival Musica Sacra Maastricht Het 26ste Festival Musica Sacra heeft als thema ‘Getuigen: Belijders en Martelaren’ – de oudste is Socrates, die de gifbeker moest drinken. Op negentien locaties – kerken, zalen, een bioscoop – zijn er concerten en theatervoorstellingen, verder een lezing, een tentoonstelling en film. Onder de gasten: de Britse componist Michael Finnissy, wiens Liturgy of St. Paul wordt uitgevoerd, pianist Séverin von Eckardstein en het Limburgs Symfonie Orkest olv Ed Spanjaard. Musica Sacra: 19 t/m 21 sept Maastricht. Inl: www.musicasacramaastricht.nl Arnhem, 23 maart 2007. Pianist Severin von Eckardstein aan de vleugel in Musis Sacrum Foto: Marc Pluim

Pluim, Marc