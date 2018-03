Euro bereikt laagste koers in een jaar

De koers van de euro is vannacht gedaald tot het diepste punt in een jaar tegenover de Amerikaanse dollar. Ten opzichte van de yen belandde de Europese munt op het laagste peil sinds augustus 2006.

De koers van de euro ten aanzien van de dollar bedroeg gisteravond 1,3883 dollar per euro, en zo laag heeft de Europese munt sinds september vorig jaar niet gestaan. In juli werd nog een koersrecord van boven de 1,60 dollar bereikt. Vanmorgen veerde de euro weer wat op, naar iets meer dan 1,41 dollar per euro.

De beurzen reageerden vooral op uitspraken van Europese ministers van Financiën en centrale bankiers, die bijeen zijn in het Franse Nice voor een halfjaarlijkse ‘informele’ vergadering. Jean-Claude Juncker, de Luxemburgse premier en minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep herhaalde dat de euro volgens hem nog steeds overgewaardeerd is. De Nederlandse centralebankier Nout Wellink zei volgens persbureaus niet uit te sluiten dat de eurozone in een technische economische recessie belandt, wat impliceert dat de economische groei ook in het huidige derde kwartaal negatief is.

De diepere oorzaak voor de koersdaling van de euro bevindt zich volgens handelaren vooral buiten het eurogebied zelf. De centrale bank van Nieuw-Zeeland voerde gisteren een forse renteverlaging door als antwoord op de snel verslechterende economie. Die stap zorgde voor een afwikkeling van speculatieve posities op de valutamarkt, waar beleggers Japanse yen lenen en investeren in hoogrentende munten als de Nieuw-Zeelandse en Australische dollar.

Het afwikkelen van die posities zorgt voor een vraag naar yen om de leningen mee af te betalen, en stuwt de koers van de Japanse munt op. Daarnaast trekken beleggers ook geld terug uit opkomende markten in vooral Azië, waar de beurskoersen fors zijn gedaald. Het terugvloeiende kapitaal betreft vooral yen en Amerikaanse dollars.

Dat verklaart deels waarom de dollar aansterkte en de yen nog veel verder in koers opliep. De euro bereikte met 147 yen per dollar zijn zwakste yenkoers sinds augustus 2006. De yen won ook op de aansterkende dollar.

Handelaren verwachtten vanmorgen dat de Japanse munt nog verder in koers zal stijgen, als de terugtrekking van internationaal kapitaal uit Aziatische effecten doorgaat.