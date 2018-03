Zeist, 12 sept. Eureko neemt zijn Russische branchegenoot Oranta over. Dat maakte de verzekeringsgroep, waartoe onder meer Zilveren Kruis Achmea, FBTO en Centraal Beheer behoren, vandaag bekend zonder financiële details te noemen. Met de overname kan Eureko zijn positie in Rusland verstevigen. Oranta is gespecialiseerd in verzekeringen voor motoren en vastgoed.