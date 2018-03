Etappezege Bettini, Gesink nu zevende in Ronde van Spanje

SUANCES. Wereldkampioen Paolo Bettini heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaanse wielrenner had na een rit over 186,4 kilometer van Burgos naar Suances in erg slecht weer de beste benen voor de venijnige klim naar de eindstreep. Bettini had enkele meters voorsprong op zijn landgenoten Davide Rebellin en Damiano Cunego. De Spanjaard Egoi Martinez behield de leiderstrui van de Vuelta. Rabokopman Robert Gesink steeg naar de zevende plaats. Dat dankte hij onder meer aan de offday van Alejandro Valverde, het grootste slachtoffer in de stromende regen.