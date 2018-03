Liberals is vaker humorloosheid te verwijten dan conservatieven, legt Paul Lewis uit in Cracking Up. American Humor in a Time of Conflict. En dat is een nadeel, immers: ‘politieke humor is effectief omdat deze niet alleen aanvalt, maar de tegenstanders tegelijk ontwapent. Boos worden als iemand een grapje maakt, is hoogst onelegant’, schreef Giselinde Kuipers. Het is inmiddels een geaccepteerde theorie dat Bush zijn uitverkiezing(en) dankt aan het feit dat je met hem gezellig een biertje kan drinken. Terwijl Bush, zo legde Martin Amis onlangs in een lezing uit, als herstellend alcoholicus nu juist een van de weinige politici is met wie je géén biertje kan drinken.

Maar met humor kun je je tegenstander niet alleen aanvallen, je kunt hem ook als onbetekenend wegzetten, en dat gebeurt steeds vaker. Zo reeg Sarah Palin op de Republikeinse conventie de ene denigrerende grap na de andere aan elkaar over Obama. Ze zijn nu al na te lezen in een eBook: Sarah Palin in her Own Words. Polarisatie ligt goed. Hoe die polarisatie ontstond, beschrijft Ronald Brownstein in The Second Civil War. How Extreme Partisanship Has Paralyzed Washington and Polarized America. een geschiedenis ‘van de hyperpartijdigheid die politiek Washington in haar greep houdt’. Beide partijen maken zich eraan schuldig, maar de Republikeinen beheersen de techniek het beste, schreef Menno de Galan.

