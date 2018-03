Als leek was ik in de veronderstelling dat het in de gezondheidszorg draait om mensen beter maken en ouderen verlossen van vernederende pyjamadagen. Een naïeve veronderstelling, begreep ik van meneer De Joode uit Blaricum. Het draait om de onderhandelingstactiek van de hoogste baas bij een zorginstelling en diens kwaliteitsbewaking van het `product`. Met geen woord rept meneer over het wassen, aankleden, voeden en praten met hulpbehoevende ouderen, wat die verzorger doet voor een lachwekkend salaris in vergelijking met de tonnen die zijn baas jaarlijks in de wacht sleept. Logisch, want hij haalt bij lange na niet het niveau van `ijver of deskundigheid` dat de directeur aan de dag legt. Als de marktwerking echt zo heilzaam is voor de zorg, dan is het merkwaardig dat alleen de directeur profiteert van zijn florerende verpleeghuis, terwijl de vakmensen op de werkvloer er niets van merken.